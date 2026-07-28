스키즈·엔하이픈·NCT·제베원→휘브·에이엔…8월 서머킹 대전[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 폭염보다 더 뜨거운 '서머킹' 대전이 펼쳐진다.

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빌보드를 휩쓴 글로벌 톱티어부터 가요계 판을 뒤흔들 대형신인까지. 각자의 확실한 무기와 커리어를 내세운 여름 남자들의 치열한 승부가 펼쳐진다.

빌보드 긴장해라…스키즈-엔하이픈-NCT127

세계 시장을 호령한 글로벌 톱티어 그룹들이 8월 전쟁 중심축을 담당한다.

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스트레이키즈는 8월 7일 새 앨범 '디스 앤 댓'을 발표한다. 스트레이키즈는 그룹 내 자체 프로듀싱 팀인 쓰리라차(방찬 창빈 한)가 만들어 내는 강렬하고 독창적인 힙합 기반 사운드로 빌보드를 씹어먹은 팀이다. 2025년 전세계 아티스트 중 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 8개 앨범 연속 1위 진입 기록을 쓴 저력이 있다. 이번 앨범에는 선공개곡 '런 잇', '애프터 유', '파밍', '아이두', '웨이 아웃', '그날', 타이틀곡 '디스 앤 댓' 등 다채로운 장르의 곡들이 수록된 만큼 '음악 보부상'의 저력을 제대로 보여줄 전망이다.

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엔하이픈은 8월 21일 미니 8집 '더 씬 : 블리스'를 공개한다. 이번 앨범은 멤버 희승이 탈퇴하고 정원 제이 제이크 성훈 선우 니키 등 6인 체제로 팀을 개편한 뒤 처음 공개하는 작품이란 점에서 특별한 관심이 쏠린다. 엔하이픈은 데뷔 초 다크 뱀파이어 판타지 감성을 내세워 '세계관 맛집'이라 불릴 정도로 색다른 콘셉트와 서사, 완벽한 라이브 및 퍼포먼스 실력을 인정받은 팀이다. 지난 1월 발표한 '더 신 : 배니시'는 초동 성적만 더블 밀리언셀러를 기록했고, 월드투어는 대형 아레나 혹은 스타디움을 가득 채울 만큼 호황을 이루며 신흥 음반, 공연 강자로 우뚝 섰다.

이번에는 금기를 깨고 전대미문의 도피를 시작한 연인이 은신한 이후의 서사를 한편의 미스터리 쇼를 듣는 것처럼 구성, 더욱 강력해진 서사를 앞세운데다 배드 버니의 그래미 어워즈 수상 앨범 수록곡 '엘 클럽'을 프로듀싱한 줄리아 루이스, 다이나믹 듀오 개코까지 타이틀곡 작업에 참여해 한층 강렬한 매력을 선사한다.

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NCT127은 8월 24일 정규 7집 '블링이'를 공개한다. 이번 엘범에는 NCT127이 10년간 이어온 음악적 색과 팀의 여정을 담았다.

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NCT127은 2016년 데뷔한 뒤 '소방차' '체리 밤' '영웅' '스티커' 등의 히트곡을 발표하며 승승장구 했다. '네오'라는 독자 장르를 개척하며 빌보드 차트를 강타했고, 국내외 대규모 스타디움 투어를 성공적으로 마쳤다. 그런 이들이 군백기를 뒤로 하고 소속사 SM엔터테인먼트와 전원 재계약을 체결, 또 한번의 성장과 단단해진 스펙트럼을 입증한다. 이들은 9월 서울 공연을 시작으로 홍콩 싱가포르 방콕 타이베이 등에서 다섯 번째 투어 '네오시티-더 레드라인'을 개최한다. 이미 서울 공연은 3회차 공연이 전석매진돼 NCT127의 변함없는 인기를 실감하게 했다.

열도 공략…투어스-제로베이스원

투어스는 8월 4일 일본 싱글 '소다소다'를 발매한다. 타이틀곡 '소다 소다'는 경민 영재 지훈이 작곡에 참여한 모던 시티팝 장르의 곡이다. 청춘의 빛나는 순간을 소중히 간직한 채 앞으로 나아가려는 마음을 담았다.이 곡은 ABC마트 CM송으로 선정돼 이미 현지 팬들의 사랑을 받고 있다.

제로베이스원은 8월 19일 EP 2집 '회귀러브'를 공개, 미국에 이어 일본으로 활동 영역을 확장한다. 타이틀곡 '이그지스텐스'는 일본의 실력파 피아노 트리오 밴드 오모이노타케 멤버가 제로베이스원을 위해 특별히 만든 곡이다. 제로베이스원은 다채로운 음색으로 벅차오르는 감정을 선사한다. 제로베이스원은 전작인 스페셜 EP '아이코닉'으로 오리콘 데일리 앨범 랭킹 상위권을 강타하고, 타워레코드 전점 종합 앨범 차트 1위에 오르는 등 뜨거운 현지 인기를 입증한 바 있어 '5세대 톱티어'의 활약에 기대가 높아지고 있다.

여름은 기세야…에이엔-알파드라이브원-휘브

스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)가 일본 아뮤즈와 합작해 제작한 그룹 에이엔을 8월 5일 론칭한다. 에이엔은 하루 하루토 보민 준서 규현 지용 카이라로 구성된 7인조 다국적 그룹이다. 이들은 8월 5일 데뷔 앨범 '[어 뉴 에라 오브 나우]'를 발매한다. 탄탄한 라이브와 칼군무, 비주얼까지 겸비한 차세대 글로벌 그룹의 탄생에 한국과 일본이 모두 집중하는 분위기다.

타이틀곡 '엑스 투 제트'는 이미 일본 공영방송인 NHK 대표 음악 프로그램인 '베뉴 101'에서 무대가 최초 공개돼 좋은 반응을 얻고 있다. 또 TBS, 문화방송 등 현지 주요 매체들의 러브콜도 쏟아지고 있다. 국내에서도 정식 데뷔 전인데도 7만명에 달하는 SNS 팔로워가 생겼을 정도로 관심을 독차지하고 있다.

사진제공=웨이크원

알파드라이브원이 8월 24일 새로운 정체성을 담은 미니 2집 '언브레이커블 : 소년비스트'로 돌아온다.

알파드라이브원은 올 1월 미니 2집 '유포리아'로 밀리언셀러에 등극한 것은 물론 음악방송 4관왕까지 차지했다. 또 각종 시상식 신인상과 본상을 휩쓸며 초대형 루키의 탄생을 알렸다. 데뷔 6개월 만에 글로벌 팬콘 투어도 성공적으로 마쳤다. 이들은 5월 프롤로그 싱글 '노 스쿨 투모로우'로 청량하고 자유분방한 매력을 선보인데 이어 이번 신보를 통해서는 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 펼쳐보인다. 알파드라이브원은 '언브레이커블 : 소년비스트'로 '이머시브' 시리즈의 출발을 알린다. 타이틀 시퀀스와 비스트 아카이브를 시작으로 다채로운 콘텐츠를 선보이며 알파드라이브원만의 독창적 서사를 확장해 나간다.

씨제스의 하이엔드 보이그룹 휘브는 8월 5일 '체리파이'를 공개한다. '체리파이'는 K팝신 대표 히트메이커인 KZ와 김태영 프로듀서, 줌바스 레이블 소속 작가진, 우탄 등 화려한 프로듀서진이 지원사격에 나선 앨범이다. 멤버들은 적극적으로 곡 작업에 참여하며 진정성을 더했다. 이번 앨범에서 휘브는 타이틀곡 '체리파이'부터 '청사진' '모토' '캔트 스톱=낫 파운드' '메이크 잇' 등 다채로운 장르의 다섯 곡을 선보이며 한층 업그레이드된 실력과 성장 서사를 보여줄 계획이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com