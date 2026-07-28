BTS 끌고 코르티스 밀고…하이브, 분기 매출액 '1조' 기염

사진출처=빅히트뮤직

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[스포츠조선 백지은 기자] 하이브가 분기 매출액 1조 시대를 열었다.

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하이브는 28일 2026년 2분기 매출액이 1조 4500억원, 영업이익이 1709억원을 달성했다고 밝혔다. 하이브의 분기 매출액이 1조원을 넘어선 것은 처음이다. 분기 영업이익 또한 최초로 1000억원을 돌파했다. 반기 매출액이 2조원을 넘어선 것도 사상 최초다.

하이브는 방탄소년단을 필두로 한 아티스트들의 컴백 러시와 월드투어로 직접 참여형 매출에서 강세를 보였다. 공연 부문이 6477억원, 음반원 부문이 3268억원을 기록했다. 간접 참여형 매출 가운데 공연과 연관이 있는 MD 및 라이선싱 부문 또한 3106억원으로 사상 최대치를 달성했다.

이처럼 전년 동기 대비 2배 이상 매출 성장을 이룩하면서도 두자리 수 영업이익률(11.8%)을 달성하는 데 성공했다.

사진출처=빅히트뮤직

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일등공신은 역시 방탄소년단이다. 글로벌 음악 데이터 분석 기업 루미네이트에 따르면 3월 발표한 복귀 앨범 '아리랑(ARIRANG)'은 미국 내 바이닐과 CD 앨범 판매량 1위를 기록, 피지컬 앨범 시장 전반의 부흥을 이끌었다. '아리랑'은 대한민국이 미국과 영국에 이은 세계 음악 수출국 3위에 등극하는 데에도 기여했다.

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4월부터 시작된 방탄소년단의 월드투어는 공연이 개최되는 지역마다 대규모 경제효과를 불러일으키며 'BTS 노믹스'라는 신조어를 만들어 내기도 했다. 지난 20일에는 월드컵 역사상 최초로 진행된 결승전 하프타임쇼에 등장, 글로벌 아이콘으로서의 영향력과 위상을 뽐냈다.

엔하이픈. 사진 제공=빌리프랩

방탄소년단 뿐 아니다. 상반기 미국 내에서 가장 많이 팔린 CD 앨범 톱 10가운데 하이브 뮤직그룹 아티스트가 절반을 점유하며 멀티 레이블 전략의 위력을 각인시켰다.

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국내 기준(써클차트)으로도 상반기에만 7개 팀의 하이브 뮤직그룹 아티스트들이 밀리언셀러를 달성했다. 올 상반기에 100만장 이상의 앨범을 판매한 하이브 뮤직그룹 아티스트로는 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 앤팀, 보이넥스트도어, 투어스, 코르티스가 있었다.

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캣츠아이와 코르티스 등 신인들의 성장세도 놀랍다.

캣츠아이는 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈'에서 무려 3관왕을 거머쥐었다. 코르티스는 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스'와 미니 2집 '그린그린', 단 두 장의 앨범으로 525만장이 넘는 누적 판매량을 기록했다.

앨범 활동과 더불어 공연 또한 활발해지고 있다. 하이브 뮤직그룹 아티스트들은 올 상반기에만 12팀이 119회의 공연을 진행했다. 올 하반기에는 200회 이상의 공연이 열릴 예정이다. 지난해(10팀, 279회)보다 크게 성장한 결과다.

지난 5월부터 월드투어를 진행하고 있는 엔하이픈은 남미 시장에 진출, 스타디움 공연을 매진시키는 기염을 토했다. 정규 2집 활동을 시작한 르세라핌도 일본과 북미, 유럽, 아시아 주요 도시에서 월드투어를 진행한다. 보이넥스트도어 또한 7월 데뷔 후 첫 월드투어의 막을 올렸다. 9월부터 시작되는 캣츠아이의 월드투어는 이미 전석 매진을 기록했으며, 공연 회차를 확대키로 했다. 코르티스는 데뷔 1년차 신인으로는 이례적으로 월드투어를 시작했다.

투어 활동이 증가하면서 관련 MD의 판매 신장 효과, 더 시티 프로젝트와 같은 이벤트에 따른 MD 및 라이선싱 부문의 실적도 늘어날 전망이다.

아티스트들의 활동이 활발해지면서 위버스도 함께 성장하고 있다. MAU(월평균활성이용자수)가 1분기에 이어 재차 사상 최고치를 경신, 1443만명을 기록했다. 전체 결제 금액과 ARPPU(유료 이용자당 평균 결제금액)도 각각 전분기 대비 두 자리 수인 12%와 24% 성장했다. 아티스트 활동 → 위버스 방문 → 체류시간 확대 → 멤버십 구독 및 유료 콘텐츠 구매로 이어지는 선순환 구조를 창출한 것이다.

이재상 하이브 대표이사는 "하이브는 올 2분기 글로벌 엔터테인먼트 시장을 새롭게 정의하고, 대한민국 문화산업의 핵심 수출 인프라로 기능하는 기업이라는 점을 실적을 통해 입증했다"면서 "이같은 실적은 비즈니스 혁신을 위한 꾸준한 노력의 결과물로서, 향후에도 확장 및 성장 전략을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com