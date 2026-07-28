제니, 카이가 머리 쓰다듬자 수줍은 미소…'진짜 연인' 같은 케미

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 블랙핑크 제니가 신곡 뮤직비디오 촬영 비하인드를 공개하며 상대역인 대만 출신 모델 나 카이(Nah Kai)와의 달달한 케미를 선보였다.

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제니는 28일 자신의 SNS를 통해 노란색 하트 이모티콘과 함께 신곡 'Less than a Lover(레스 댄 어 러버)'뮤직비디오 비하인드 영상을 공개했다.

영상 속에는 'Less than a Lover'를 배경음악으로 제니와 카이의 다정한 모습이 담겼다.

두 사람은 나란히 앉아 비눗방울을 불고 서로를 애틋한 눈빛으로 바라보는가 하면, 실제 연인을 연상케 하는 자연스러운 호흡으로 로맨틱한 분위기를 자아냈다. 특히 나 카이가 제니의 머리카락을 다정하게 쓰다듬는 등 자연스러운 스킨십 장면 속 남다른 케미가 돋보이면서 온라인에서는 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

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앞서 제니는 지난 18일 SNS를 통해 한 남성의 어깨에 자연스럽게 머리를 기대고 있는 모습의 폴라로이드을 공개해 화제를 모았다. 당시 남성의 얼굴은 하트 스티커로 가려져 있어 정체를 두고 국내외 팬들의 다양한 추측이 이어졌다.

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이후 'Less than a Lover' 티저 포스터가 공개되면서 사진 속 남성이 뮤직비디오 상대역인 대만 출신 모델 나 카이인 것으로 확인됐다.

한편 제니는 지난 24일 국내외 주요 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Less than a Lover'를 발매했다.

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anjee85@sportschosun.com