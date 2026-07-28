54세 김정난, 혼자사는 4층 타운하우스 급매 "헐값에 내놔"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김정난이 이사를 앞두고 현재 거주 중인 집을 직접 홍보하며 솔직한 입담을 뽐냈다.

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지난 27일 유튜브 채널 '김정난'에는 김정난의 일상이 담긴 영상이 공개됐다. 이날 김정난은 직접 열무김치를 담그며 소소한 일상을 전하던 중, 오는 10월 이사를 앞두고 있다는 근황도 함께 털어놨다.

이날 영상에서 김정난은 현재 살고 있는 4층 규모의 타운하우스를 언급하며 "10월에 이사를 가야 한다"고 밝혔다. 이어 "관심 있는 사람 집 좀 보러 와달라"며 "매우 싼값에 내놓았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 김정난은 부동산을 통하지 않고 직접 거래를 하고 싶은 바람도 솔직하게 드러냈다. 그는 "부동산 몇 군데 내놓긴 했는데 직접 나한테 연락하면 복비도 아끼고 다이렉트로 할 수 있지 않냐"며 "복비가 만만치 않다"고 털어놔 현실적인 고민을 전했다.

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이에 제작진 역시 김정난의 '집 홍보'에 힘을 보탰다. 제작진은 과거 채널을 통해 공개했던 타운하우스 소개 영상을 자막으로 다시 언급하며 관심 있는 시청자들에게 해당 영상을 참고해 달라고 안내해 웃음을 더했다.

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한편, 1971년생인 김정난은 1991년 KBS 14기 공채 탤런트로 데뷔했다. 최근에는 노묘 6마리와 함께 사는 '4층 집'을 최초 공개해 화제를 모았다.