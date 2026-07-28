김호중, 가석방 한 달 만에 팬카페에 복귀 의지 "멈춰 있던 시간 흘러"

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[스포츠조선 이지현 기자] 음주운전 사고로 수감 생활을 했던 가수 김호중이 가석방 후 처음으로 팬들에게 장문의 메시지를 남기며 복귀를 향한 의지를 드러냈다. 특히 자신으로 인해 어려움을 겪은 기존 소속사 관계자들과 남은 계약을 끝까지 함께하겠다는 뜻도 밝혔다.

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김호중은 지난 27일 공식 팬카페에 '사랑하는 아리스'라는 제목의 글을 올리고 팬들에게 근황을 전했다. 그는 "많이 보고 싶었다. 이 말을 전하기 위해 오랜 시간을 기다렸다"며 "가석방 이후 지난 한 달은 멈춰 있던 시간이 다시 흘러가기 시작한 것 같은 기분이었다"고 운을 뗐다.

이어 "그동안 해왔던 일들을 하나씩 되돌아보고, 시간이 쌓인 기억들을 다시 꺼내봤다"며 "제가 없는 동안 팬 여러분이 겪었을 외로움과 기다림을 많이 생각했다. 변함없이 믿고 응원해 주신 마음을 떠올릴수록 감사함과 미안함이 함께 밀려왔다"고 팬들에게 고마움과 사과의 마음을 전했다.

향후 활동 방향에 대해서도 직접 언급했다. 김호중은 "제 잘못으로 함께 힘든 시간을 보내야 했던 기존 실무진들과 계속 동행하기로 했다"며 "저 때문에 고생한 분들과 끝까지 함께하는 것이 제 책임이라고 생각했다. 많은 고민 끝에 내린 결정"이라고 설명했다.

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김호중이 언급한 실무진은 최근 사명을 아트엠앤씨로 변경한 기존 소속사 관계자들이다. 다만 새로운 전속계약이나 재계약을 체결한 것은 아니며, 기존 계약의 잔여 기간을 이행하는 형태인 것으로 알려졌다.

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건강 상태에 대한 언급도 있었다. 그는 발목 수술을 앞두고 있다며 "몸과 마음을 잘 회복해 더욱 건강하고 단단한 모습으로 다시 인사드리겠다"고 적으며 활동 재개를 준비하고 있음을 알렸다.

한편 김호중은 2024년 5월 서울 강남구 압구정동에서 음주 상태로 차량을 운전하다 택시와 충돌한 뒤 현장을 이탈한 혐의 등을 받았다. 사고 직후 매니저에게 대신 자수하도록 한 사실이 드러났고, 음주 사실을 부인하다 뒤늦게 인정하면서 사회적 비판을 받았다.

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이후 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 및 도주치상, 도로교통법상 사고 후 미조치, 범인도피교사 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김호중은 1심과 2심에서 모두 징역 2년 6개월을 선고받았다. 지난 6월 말 가석방으로 출소하면서 당초 예정됐던 11월 만기 출소보다 약 5개월 이르게 사회에 복귀했으며, 남은 형기 동안에는 보호관찰을 받게 된다.

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olzllovely@sportschosun.com