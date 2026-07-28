'子학폭 논란' 윤손하, 민낯으로 차박 아침…소박한 캐나다 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤손하가 캐나다에서 보내는 소박한 일상을 공개했다.

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윤손하는 지난 27일 자신의 SNS에 "아침에 눈을 뜨면 스트레칭부터 하고 세수를 한 뒤 선크림을 꼼꼼히 바른다. 따뜻한 물 한 잔을 마시고 계란을 삶기 시작한다. 그렇게 저의 아침이 시작된다"는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 이어 "캠핑장에서도 늘 하던 평범한 루틴 그대로"라며 차박 캠핑을 즐기는 모습을 공개했다.

영상에는 잠에서 막 깬 윤손하가 캠핑장에서 하루를 시작하는 모습이 담겼다. 화장기 없는 민낯에도 변함없는 청초한 분위기를 자아냈고 스트레칭과 함께 여유롭게 아침을 맞이하는 모습이 눈길을 끌었다. 또 직접 삶은 계란과 따뜻한 물로 하루를 시작하는 등 평소와 다름없는 건강한 아침 루틴도 공개하며 자연스러운 일상을 전했다.

윤손하는 2006년 5세 연상의 사업가와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 그는 2017년 아들이 학교 수련회 폭행 사건에 연루되면서 논란에 휩싸였고 당시 소속사를 통해 피해 학생과 가족에게 사과했다. 이후 배우 활동을 사실상 중단했으며 가족과 함께 캐나다로 생활 거처를 옮겼다. 최근에는 SNS를 통해 캐나다에서의 일상을 간간이 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com