신동엽 앞에서 '♥선혜윤 PD 짝사랑' 고백…"장만옥 닮아 MBC서 가장 예뻐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 문천식이 과거 방송인 신동엽의 아내인 선혜윤 PD를 짝사랑했던 사실을 털어놨다.

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지난 27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '정선희 문천식 레전드 현실 남매 모먼트'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 문천식은 정선희와 함께 게스트로 출연해 신동엽, 정호철과 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 대화는 정선희가 신동엽의 아내 선혜윤 PD를 언급하면서 시작됐다. 정선희는 "내가 봤을 때는 그분이 정말 대단한 사람이다"라며 "사회적으로 훌륭한 남편과 함께 사는 건 또 다른 문제인데, 늘 술을 마시는 남편과 함께하는 건 쉽지 않다. 사랑을 넘어 인류애적인 그릇이 큰 사람이라고 생각한다"고 말했다.

이를 듣던 문천식은 뜻밖의 고백을 꺼냈다. 그는 "사실 선혜윤 PD를 짝사랑했었다"며 "당시 MBC PD들 가운데 가장 예쁜 분이었다"고 솔직하게 밝혔다.

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정선희도 "그때 정말 유명했다. 배우 장만옥을 닮았다는 이야기를 많이 들었다"고 거들며 당시 선혜윤 PD의 뛰어난 미모를 떠올렸다.

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신동엽은 "그 시절에는 MBC 여자 PD가 많지 않았다"며 웃었고, "그때 코미디 프로그램을 함께하지 않았냐"고 당시를 회상했다.

이에 문천식은 "선혜윤 PD는 조연출이었고, 저는 이제 막 데뷔한 신인이었다"고 설명하며 과거 인연을 전했다.

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한편 신동엽은 지난 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com