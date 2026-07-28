'42kg' 신지, 비정상적으로 살 빠졌다더니..결국 ♥문원과 힐링 데이트 "너무 좋다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 코요태 신지가 남편 문원과 함께한 데이트를 공개하며 달달한 신혼 일상을 전했다.

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신지는 28일 자신의 개인 계정에 "남편이랑 헤어스파·전신 마사지로 힐링 데이트. 너무 좋았잖아"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 에스테틱과 헤어스파를 찾아 여유로운 시간을 보내는 신지의 모습이 담겼다. 신지는 남편 문원과 나란히 관리를 받으며 몸과 마음을 재충전하는 시간을 보냈고, 함께 힐링 데이트를 즐기며 신혼의 달콤한 분위기를 물씬 풍겼다.

이날 신지는 화이트 컬러 민소매 상의에 블랙 팬츠를 매치한 심플한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 목선을 따라 자연스럽게 떨어지는 칼단발 헤어스타일은 세련된 분위기를 더했고, 한층 가녀려진 몸매는 팬들의 이목을 집중시켰다. 꾸밈없는 미소와 편안한 모습에서는 행복한 신혼의 여유가 고스란히 느껴졌다.

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앞서 지난 5월 신지는 "키 164cm인데 43kg까지 빠졌다. 42.9kg을 봤다"라고 밝힌 뒤, "정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다"라며 체중 감소의 배경을 고백해 안타까움을 자아냈다.

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최근 진행한 8체질 검사에서도 충격적인 결과를 받았다. 걸어 다니기가 신기할 정도로 근육량이 아예 없는 50대 수준 몸이며, 인바디 점수는 아예 측정 불가일 정도로 심각한 몸 상태라는 진단을 받았다. 이에 신지는 건강 회복을 위해 최근 운동을 시작했다.

이후 신지는 개인 SNS를 통해 헬스장에서 퍼스널 트레이닝(PT)을 받는 근황을 공개하며 건강 관리에 힘쓰고 있는 모습을 보여줬다. 그는 건강한 몸을 만드는 것을 새로운 목표로 삼고 근력 운동과 체력 관리에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

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한편, 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브와 다양한 예능 방송에 출연하며 신혼 일상을 공유하고 있다.