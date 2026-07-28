"월급같던 프로, 많이 아쉽다"...한석준, 10년 '프리한19' 종영→노홍철도 응원

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 한석준이 10년을 함께한 tvN SHOW 장수 예능 '프리한19'의 마지막 방송을 마친 소감을 전했다.

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한석준은 28일 자신의 SNS에 "'프리한19'가 마지막 인사를 드린다"며 장문의 글과 함께 출연진과 제작진이 모두 모인 단체 사진을 공개했다.

그는 "처음 이 프로그램을 시작한 날이 아직도 생생하다. 그때의 저는 이 자리에 이렇게 오래 서 있게 될 줄 몰랐다"며 "프리랜서가 된 뒤 월급과도 같은 프로그램을 만나 감사할 뿐이었다"고 애정을 드러냈다. 이어 "매주 새로운 이야기를 소개하며 저 역시 조금씩 배우고 자랐다. 함께 웃고 놀라고 '이런 것도 있었네' 하며 고개를 끄덕이던 시간은 일이 아니라 삶의 한 부분이었다"고 지난 10년을 돌아봤다.

특히 한석준은 "많이 아쉽다. 그리고 정말 감사한 점은 제작진이 끝이라는 사실을 무려 한 달 반 전에 알려줬다는 점"이라며 "그동안 여러 추억을 떠올리며 최종회를 기다릴 수 있었다"고 밝혔다. 또 "10년 동안 매주 프로그램을 만들어온 제작진과 함께 웃어준 동료들에게도 고맙다"며 "프로그램은 마침표를 찍지만 여기서 나눈 이야기와 웃음은 여러분의 일상 어딘가에 남아 있으리라 믿는다. 저는 또 다른 자리에서 또 다른 이야기로 인사드리겠다"고 마지막 인사를 전했다.

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공개된 사진에는 스튜디오에서 출연진과 제작진이 함께 마지막 방송을 기념하는 모습과 종영 뒤풀이 현장이 담겼다. 10년 동안 프로그램을 함께 만들어온 이들의 화기애애한 분위기가 눈길을 끌었다.

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이를 본 방송인 노홍철도 댓글로 응원을 보냈다. 그는 "내가 좋아하는 셋이 한자리에 모여 있어서 더 좋았는데, 고생 많았어 형!!! 우리 근면 성실 삼총사"라고 남기며 오랜 인연을 드러냈다. 이에 한석준은 "고맙다 홍철아"라고 답하며 훈훈한 분위기를 더했다.

한편 '프리한19'는 2016년 첫 방송을 시작해 다양한 분야의 흥미로운 순위를 소개하며 사랑받은 tvN SHOW의 장수 예능이다. 지난 27일 방송된 530회를 끝으로 약 10년간의 여정을 마무리했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com