BTS 뷔, '891만 뷰 여중생' 춤 영상에 직접 러브콜…"하이브 어서 빨리"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 한 중학생의 춤 영상을 보고 직접 "하이브. 어서. 빨리"라는 댓글을 남기며 '샤라웃' 해 화제를 모으고 있다.

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최근 댄스 콘텐츠 채널 '스쿨오브댄스(School of Dance)'에는 "부.모.님. 모시고 오렴"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 부원여중 학생이 체육관 한가운데에서 음악에 맞춰 퍼포먼스를 펼치는 모습이 담겼다.

학생은 별다른 무대 장치 없이도 넓은 체육관을 자신의 무대처럼 활용하며 시선을 압도했다. 여유로운 표정과 안정적인 춤선, 자신감 넘치는 제스처로 현장에 모인 학생들의 환호를 이끌어냈고, 자연스럽게 '센터'를 장악하는 모습이 인상적이었다.

해당 학생이 출연한 영상은 폭발적인 반응을 얻었다. 첫 번째 영상은 약 891만 회, 또 다른 영상도 679만 회 이상의 조회수를 기록하며 SNS와 숏폼 플랫폼을 중심으로 빠르게 확산됐다.

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이 영상을 접한 뷔는 지난 27일 댓글을 통해 짧지만 강렬한 반응을 남겼다. 그는 "하이브. 어서. 빨리."라고 적으며 마치 하이브가 서둘러 영입해야 할 인재라는 듯한 농담 섞인 극찬을 보냈다.

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뜻밖의 댓글에 '스쿨오브댄스' 측도 놀라움을 감추지 못했다. 운영진은 "진짜예요..?"라고 답글을 남긴 뒤, 이후 "샤라웃 해주신 뷔님께 다시 한번 무한 감사"라며 고마움을 전했다.

또한 '스쿨오브댄스'는 해당 영상을 소개하며 "언젠가 '뷔님도 봤던 그 친구'보다 '스쿨오브댄스에서 시작한 친구'라는 말이 더 자연스러워지길. 다음 스타의 시작 스쿨오브댄스"라는 글을 덧붙여 학생들의 가능성을 응원했다.

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한편 '스쿨오브댄스'는 전국 학교를 직접 찾아가 학생들의 춤과 끼를 영상으로 담아내는 문화예술 교육 프로젝트다. 실력 있는 학생들의 무대를 숏폼 콘텐츠로 제작해 공개하며 새로운 댄스 유망주를 발굴하는 채널로 주목받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com