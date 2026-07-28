‘나솔’ 24기 옥순, 하닉 300층에 물렸다 “잠 안 온다 진짜”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 24기 옥순이 삼성전자와 SK하이닉스 주가 하락에 잠 못 이루는 심경을 털어놨다.

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옥순은 최근 자신의 SNS에 주식 시세 화면을 캡처한 사진을 잇달아 게재했다. 공개된 사진에는 SK하이닉스가 13.27% 하락한 157만5000원, 삼성전자가 12.60% 떨어진 22만2000원으로 표시된 모습이 담겼다. 반도체 관련 ETF 역시 14% 넘게 하락해 화면 전체가 파란색으로 물들었다. 이에 옥순은 "자격이 없다"는 짧은 글로 뒤늦게 고점에 올라탄 자신의 처지를 자조했다.

또 다른 게시물에서는 야간선물 지수가 가파르게 떨어지는 실시간 차트를 공개했다. 옥순은 "잠이 안 온다 진짜 하"라고 적으며 급락장에 대한 불안한 심경을 감추지 못했다. 평소 화려하고 자신감 넘치는 모습을 보여왔던 옥순이 주식 앞에서 속수무책으로 흔들리는 모습은 현실 투자자들의 공감을 자아냈다.

한편 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 24기에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 스핀오프 프로그램 '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'에도 출연하며 근황을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com