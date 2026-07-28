서동주, 하이닉스 251층 물렸는데…♥남편 "주식 안 해" 손절

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[스포츠조선 정안지 기자]변호사 겸 방송인 서동주가 남편과 나눈 현실적인 '주식 대화'를 공개해 투자자들의 공감을 자아냈다.

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서동주는 28일 자신의 SNS를 통해 "남편이 이 전쟁 같은 국장을 떠나기로 마음먹은 힘겨운 오늘. 실적 발표 나오면 괜찮아질런지"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 서동주가 남편과 나눈 메시지가 담겨있다. 서동주는 남편에게 "자기는 50만 원씩 ETF만 사라. 코스피랑 나스닥. 나는 개별 주식하겠다. 이걸 나눠서 해야 할 것 같다"라고 서로 다른 투자 전략을 제안했다.

그러자 남편은 "이제 주식 안 하겠다. 자기가 해라. 돈 주겠다. 난 글렀다"라며 우는 이모티콘을 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이에 서동주는 "너무 웃기다. 우리 어떻게 하냐"라고 하자, 남편은 "전우여, 난 글렀다. 먼저 가라. 나 대신 멋지게 살아줘라"라고 받아쳐 폭소를 안겼다.

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앞서 서동주는 지난 16일 유튜브 채널 '머니인더트랩'에서 "SK하이닉 259층에 물려있었는데, 이후 하나를 더 매수했다. 좋은 소식은 물타기를 해서 251층으로 내려왔다"라고 밝혔다.

이날 SK하이닉스는 전 거래일 대비 14.65% 하락한 155만 원에 장을 마감해 투자자들의 우려를 키웠다.

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한편, 서동주는 2010년 재미교포 사업가와 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이후 11년 만인 지난해 4살 연하의 비연예인과 재혼했다. 서동주의 남편은 장성규의 매니저 출신으로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com