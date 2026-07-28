'필라테스 강사♥' 미르, 신혼집 공개.."결혼한 줄 모르는 사람도 있어"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 엠블랙 출신 미르가 신혼집을 공개했다.

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27일 '방가네' 유튜브 채널에는 고은아가 미르의 신혼집을 방문한 영상이 공개됐다.

고은아는 친언니와 미르의 신혼집으로 향했다. 집들이 선물은 미르 부부의 연애 시절 사진이었고, 미르는 이 사진을 보자마자 이를 꽉 깨물어 웃음을 안겼다.

집 구조는 넓지 않았지만, 군더더기 없이 깔끔한 인테리어가 돋보였고 아늑한 분위기도 눈길을 끌었다.

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고은아는 "다들 철용(미르)이가 집이 없다고 생각하는데 집이 있다. 다들 네가 신혼집이 없고 언니네 집에 얹혀사는 줄 안다. 아직도 네가 결혼한 걸 모르는 사람도 있다"라고 웃었다. 평소 미르가 누나네 집에 머무는 영상이 자주 올라왔기 때문. 이에 미르는 "나와 아내가 누나의 집을 자주 갈 뿐"이라고 해명했다.

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한편 미르는 2009년 엠블랙으로 데뷔했으며 'Y', '모나리자', '오예', '전쟁이야' 등의 곡으로 사랑받았다. 지난해 12월 1세 연상 필라테스 강사 비연예인과 결혼식을 올렸다.

joyjoy90@sportschosun.com