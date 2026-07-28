조혜련, 명문고 자퇴했던 딸…"편의점 알바 하더니 외대 합격·자취 중"

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 조혜련이 명문고를 자퇴한 뒤 스스로 삶의 방향을 찾아가고 있는 딸의 근황을 공개했다.

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지난 27일 공개된 유튜브 채널 '이성미의못간다'에는 '성경을 하루 10시간씩 읽은 조혜련, 결국 전하고 싶었던 것'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이성미는 조혜련에게 딸 윤아 양의 근황을 물었고, 조혜련은 쉽지 않았던 자퇴 과정을 솔직하게 털어놨다.

조혜련은 "윤아는 한국에서 명문고등학교를 다니다가 자퇴했다"며 "경쟁 속에서 허덕이며 사는 게 너무 힘들고 '과연 삶이 행복한가'를 계속 고민했다"고 말했다.

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이어 "그래서 결국 '네가 진짜 결정해라'라고 했지만, 부모 입장에서는 나 역시 너무 힘들었다"고 당시 심경을 고백했다.

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자퇴 후 윤아 양은 국제학교로 진학해 미국 유학길에 올랐지만 코로나19 팬데믹으로 인해 한국으로 돌아오게 됐다고 밝혔다.

조혜련은 "한국에 돌아온 뒤 아이가 완전히 달라졌다"며 "갑자기 '엄마, 내가 스스로 돈을 벌게'라고 하더니 편의점에서 아르바이트를 시작했다"고 전했다.

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이어 "이후 편입시험을 준비해 한국외국어대학교에 진학했다"며 "학교에 다니면서 독립해 자취를 하고, 과외도 하며 스스로 생활비를 벌고 있다"고 자랑스러워했다.

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특히 조혜련은 딸이 부모에게 의지하기보다 자신의 힘으로 학업과 생활을 이어가고 있는 점을 가장 대견하게 생각한다고 밝혔다.

한편 조혜련은 1998년 비연예인과 결혼해 1남 1녀를 뒀지만 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 비연예인과 재혼했으며, 방송과 유튜브 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com