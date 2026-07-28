'주 10억 도박' 철구, 군 복무 중 필리핀 카지노行…'원정도박' 재조명

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[스포츠조선 김준석 기자] 인터넷 방송인 철구(본명 이예준)가 일주일에 10억 원 이상을 도박에 사용했다고 털어놓으며 경찰 자수를 예고한 가운데, 군 복무 중 필리핀 카지노를 방문해 원정도박 논란에 휩싸였던 과거도 다시 주목받고 있다.

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철구는 28일 새벽 개인 채널 라이브 방송을 통해 "재작년부터 도박을 했고 사채도 썼다. 너무 죄송하다"며 "아침 8시에 경찰서에 가서 자수하겠다"고 밝혔다.

그는 "일주일에 10억 원 이상을 도박에 사용했고 불법 사채까지 이용했다"며 "처벌을 받겠다. 징역을 살더라도 어떻게든 빚을 갚겠다"고 고개를 숙였다.

이 같은 고백이 알려지면서 과거 군 복무 중 불거졌던 원정도박 논란도 재조명되고 있다.

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지난 2019년 온라인상에는 당시 상근예비역으로 복무 중이던 철구가 필리핀 마닐라의 한 카지노에서 사행성 게임을 즐기는 모습이 담긴 사진이 공개됐다.

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논란이 확산되자 육군은 사실관계 확인에 나섰고, 사진 속 인물이 철구가 맞다고 확인했다.

당시 육군은 철구가 정상적인 휴가 절차를 거쳐 출국한 것으로 파악됐다고 설명했다.

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다만 군 복무 중 해외 카지노를 방문한 사실이 알려지면서 비판 여론이 일었다.

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철구의 도박 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 2017년 도박중독 치료사와 상담하는 콘텐츠에 출연해 "도박으로 1억 원을 잃었다"며 "도박을 할 때 기분이 최고조에 이른다"고 고백한 바 있다.

한편 철구는 스타크래프트 프로게이머 출신으로 2008년 은퇴 후 인터넷 방송인으로 전향했다.

이후 아프리카TV 등에서 활동하며 1세대 인터넷 방송인으로 큰 인기를 얻었다. 2016년 외질혜(본명 전지혜)와 결혼해 딸을 얻었지만 2021년 이혼했다.

narusi@sportschosun.com