'수백억대 사기 혐의' 차가원 대표, 세 번째 영장 신청 끝 구속 갈림길

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[스포츠조선 김준석 기자] 원헌드레드 차가원 대표가 수백억 원대 사기 혐의로 구속 갈림길에 섰다.

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경찰이 세 번째 신청한 구속영장을 검찰이 청구하면서 차 대표의 신병 확보 여부는 법원의 판단을 받게 됐다.

28일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 이날 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의를 받는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표에 대해 구속영장을 서울중앙지법에 청구했다.

차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 아티스트의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 제안한 뒤, 관련 업체로부터 거액의 선급금을 받고도 계약 내용을 제대로 이행하지 않은 혐의를 받고 있다.

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경찰은 차 대표가 주식회사 노머스와 계약을 맺고 242억 원의 선급금을 받는 과정에서 기존 계약 관계를 충분히 알리지 않은 채 계약을 체결했는지, 또 당시 사업을 정상적으로 이행할 준비가 갖춰져 있었는지 등을 집중적으로 수사 중인 것으로 알려졌다.

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이번 영장 청구는 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대가 지난 22일 차 대표에 대해 세 번째 구속영장을 신청한 데 따른 것이다.

경찰은 앞서 두 차례 구속영장을 신청했지만, 검찰은 범죄사실 구성과 소명 자료 보완이 필요하다며 반려했다.

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이후 경찰은 검찰과 협의를 거쳐 계좌 추적과 계약 관계 분석 등 보완 수사를 진행했다.

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이 과정에서 차 대표가 거액의 채무를 안은 상태에서 연예기획사를 운영하면서 계약을 분할하는 방식으로 채무를 돌려막은 것으로 의심되는 정황도 확보한 것으로 전해졌다.

차 대표 측은 원헌드레드를 둘러싼 각종 의혹이 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 제기된 것이라며 혐의를 전면 부인하고 있다.

narusi@sportschosun.com