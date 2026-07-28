구준엽, 故 서희원 200억 집 공동명의 됐다…아이 재산은 전남편 관리

(사진=에이전트 제공)

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[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 서희원(쉬시위안)이 남긴 200억 원대 펜트하우스의 소유권이 남편 구준엽과 두 자녀에게 이전된 것으로 전해졌다.

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28일 대만 연합보와 자유시보 등 현지 매체에 따르면 서희원이 생전 보유했던 타이베이의 호화주택 두 채 가운데 하나인 '타이베이신이' 펜트하우스의 소유권 이전 절차가 최근 완료됐다.

보도에 따르면 서희원이 지난 2016년 약 3억6200만 대만달러(약 163억 원)에 매입한 해당 펜트하우스는 현재 시가 약 4억6000만 대만달러(약 207억 원)로 평가된다.

소유권은 남편 구준엽과 미성년 자녀 두 명에게 각각 3분의 1씩 공동명의로 이전됐다.

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다만 11살 딸과 9살 아들은 미성년자인 만큼 상속 재산 관리는 친부이자 서희원의 전 남편인 왕샤오페이가 법정대리인 자격으로 맡게 된 것으로 알려졌다.

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반면 서희원의 모친 황춘메이가 거주 중인 또 다른 고급 주택 '국가예술관'은 아직 소유권 이전이 이뤄지지 않았다. 해당 주택에는 근저당권이 설정돼 있는 것으로 전해졌다.

현지 매체는 서희원이 지난 2009년 약 2억 대만달러(약 90억 원)에 매입한 이 주택을 담보로 전남편 왕샤오페이의 사업 자금 마련을 위해 약 1억1000만 대만달러(약 49억 원)의 대출이 실행됐으며, 현재까지 상환액은 약 500만 대만달러(약 2억2000만 원)에 불과하다고 보도했다.

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또 서희원 사망 이후 자택 내 유산은 구준엽과 왕샤오페이 측 변호사가 공동 입회한 가운데 사진 촬영과 공증 절차까지 모두 마쳤으며, 유산 분배가 완료될 때까지 임의 처분은 불가능한 상태라고 전했다.

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한편 서희원은 대만 드라마 '유성화원'으로 아시아 전역에서 큰 사랑을 받았다. 2011년 중국인 사업가 왕샤오페이와 결혼해 두 자녀를 뒀지만 2021년 이혼했고, 2022년 구준엽과 재혼했다. 그러나 지난 2월 일본 가족여행 중 독감으로 인한 폐렴 합병증으로 세상을 떠나 안타까움을 안겼다.

narusi@sportschosun.com