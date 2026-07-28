고소영, 163억 집 살아도 아이들 남긴 밥 먹는 '현실 엄마'…"불쌍해 나?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 초호화 자택에서 생활하면서도 자녀들이 남긴 음식을 챙겨 먹는 현실적인 엄마의 일상을 공개했다.

Advertisement

28일 유튜브 채널 '고소영'에는 '애들이 남긴 밥 먹는다는 고소영의 충격적인 냉장고 실태(장동건 라면 레시피)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고소영은 주방과 팬트리, 냉장고를 소개하며 가족의 평범한 식생활을 가감 없이 보여줬다. 결혼 전부터 하나씩 모아온 빈티지 그릇과 식기, 각종 주방용품이 시선을 사로잡았지만 냉장고 안에는 김치와 먹다 남은 반찬 등 소박한 음식들이 자리하고 있었다.

고소영은 아들의 학원 시간에 맞춰 등심을 굽고 차돌 된장찌개를 준비하며 분주하게 움직였다. 그는 "애들이 더 바쁘다. 빨리 학원에 보내야 한다"며 현실적인 육아 일상을 드러냈다.

Advertisement

이어 아들이 밥을 남길 경우를 언급하며 "밥을 안 먹으면 남은 건 내가 먹는다. 애들이 남긴 건 엄마가 먹지 않냐"고 말했다.

Advertisement

냉장고에서는 전날 먹고 남은 비엔나소시지와 반찬도 발견됐다. 고소영은 "이런 잔반 처리는 내가 거의 한다"고 털어놨다.

이에 제작진이 놀라자 고소영은 "애들이 먹다가 더럽게 남긴 게 아니라 프라이팬에 남은 음식을 소분해 놓은 것"이라고 설명했다.

Advertisement

그러면서 "나도 어제 일하고 와서 밥 한 숟가락 떠서 된장찌개에 말아 김치랑 먹었다"며 "불쌍해 나?"라고 물어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

화려한 톱스타 이미지와 달리 남은 음식으로 간단하게 끼니를 해결하는 모습이 친근함을 안겼다.

고소영과 남편 장동건은 서울 강남구 청담동의 고급 공동주택 '더펜트하우스 청담'에 거주하는 것으로 알려졌다.

해당 단지는 2021년 전용면적 407.71㎡의 공시가격이 163억2000만원으로 평가되며 전국에서 가장 비싼 공동주택으로 이름을 알렸다.

이날 고소영은 두 자녀의 서로 다른 식성도 공개했다. 냉동실에 고기를 종류별로 소분해 보관하고 있다는 그는 "우리 딸은 돼지고기를 더 좋아하고, 아들은 소고기를 더 좋아한다"며 "돈이 많이 든다"고 너스레를 떨었다.

남편 장동건의 특별한 간식 레시피도 공개됐다.

고소영은 장동건과 아들이 신라면을 이용해 라면땅을 만들어 먹는다며 "면을 전자레인지에 돌린 뒤 스프를 살짝 뿌리면 바삭바삭하다"고 설명했다.

이어 "이건 나는 못 한다. 신랑이 해야 한다. 고수가 해야 한다"며 "둘이 많이 만들어 먹고 나는 옆에서 한두 개씩 빼앗아 먹는다"고 장동건의 라면땅 실력을 자랑했다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com