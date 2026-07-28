엔씨 'TL', 신규 아크 보스 '라무스' 공개…첫 탑승형 보스 등장

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엔씨는 MMORPG 'THRONE AND LIBERTY(TL·쓰론 앤 리버티)'에서 신규 영지 '닉스'에 새로운 아크 보스 '라무스'를 추가했다.

28일부터 이용자들은 신규 아크 보스 '라무스'에 도전할 수 있다. '라무스'는 TL에서 처음 선보이는 탑승형 아크 보스로, 인간형 '라무스'와 용 '아티라트'가 함께 전투를 펼치는 것이 특징이다.

인간형 '라무스'는 푸른빛의 긴 창과 오브를 사용해 검기를 발사하거나 대형 번개, 돌진 공격 등을 구사한다. 용 '아티라트'는 지상에서는 브레스와 물리 공격을, 공중에서는 비행하며 광범위한 브레스 공격을 펼친다.

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보스 전투는 2개 페이즈로 구성됐다. 1페이즈에서는 라무스가 아티라트에 탑승한 상태로 전투를 벌이며, 이용자는 거대한 탑승형 무기 '용격창'을 활용해 아티라트를 공격할 수 있다. 아티라트를 쓰러뜨리면 라무스가 단독으로 등장해 더욱 강력한 공격을 펼치는 2페이즈가 시작된다.

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엔씨는 업데이트를 기념해 8월 13일까지 '아크 보스 더블업' 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에는 아크 보스 출현 횟수가 2배로 늘어나며, 화요일과 금요일에도 '라무스'를 포함한 아크 보스가 추가 등장한다. 이와 함께 신규 도전 차원진(던전) '철묘의 요람'도 업데이트 했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com