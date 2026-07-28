"뉴진스 하니 비자 정보 동의 없이 유출"…어도어, 개인정보보호법 위반 혐의 고발

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 뉴진 소속사 어도어가 멤버 하니의 비자 관련 개인정보를 외부에 유출했다는 의혹으로 경찰에 고발됐다.

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28일 대중문화평론가 김성수 씨는 서울 용산경찰서 앞에서 기자회견을 열고 어도어와 소속 임직원을 개인정보보호법 위반 혐의로 고발했다고 밝혔다.

김씨는 고발장을 통해 어도어가 업무상 취득한 하니의 비자 종류와 만료 시점, 비자 진행 상황 등 개인정보를 당사자 동의 없이 언론사 기자에게 제공했다고 주장했다.

그는 해당 정보가 당사자인 하니와 출입국관리기관, 업무를 담당하는 소속사 관계자 외에는 알기 어려운 내용임에도 지난해 12월부터 올해 2월 사이 언론 보도를 통해 공개됐다며, 내부 정보가 외부로 전달된 경위를 수사기관이 규명해야 한다고 촉구했다.

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호주와 베트남 복수 국적인 하니는 국내에서 연예 활동을 하기 위해 예술흥행(E-6) 비자를 발급받아 체류한다. E-6 비자는 통상 소속사가 1년 단위로 갱신 절차를 진행한다.

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앞서 하니를 둘러싸고는 어도어가 비자 연장 서류를 준비했지만 하니 측이 이를 거부했다는 내용이 알려지며 '불법 체류설'까지 제기된 바 있다.

이에 당시 어도어와 전속계약 분쟁을 이어가던 뉴진스 멤버들의 부모들은 공식 입장을 내고 "하니는 적법한 절차를 거쳐 새로운 비자를 발급받아 국내에 체류하고 있다"고 반박했다.

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또한 부모들은 비자 진행 상황 등 민감한 개인정보가 외부에 알려진 것 자체가 심각한 권익 침해라며 우려를 나타냈다.

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김씨 역시 "하니의 비자 만료 시점과 연장 신청 진행 상황은 출입국관리기관과 본인, 소속사 외에는 알기 어려운 정보"라며 "제3자에게 전달된 경위를 명확히 밝혀야 한다"고 주장했다.

경찰은 고발장을 접수한 뒤 사실관계를 확인하고 수사 여부를 검토할 방침이다.

narusi@sportschosun.com