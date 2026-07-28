한국팀 '하이부', 넥슨 '더 파이널스' APAC 2연패

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넥슨의 팀 기반 FPS '더 파이널스(THE FINALS)' 글로벌 e스포츠 대회에서 한국팀 '하이부'가 APAC 리그 2연패를 달성했다.

넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 '더 파이널스' 글로벌 e스포츠 대회 '그랜드 메이저 온라인 시리즈(The Grand Major Online Series)' APAC 리그 세 번째 사이클에서 한국팀 하이부가 우승했다고 28일 밝혔다.

'그랜드 메이저 온라인 시리즈'는 연간 4차례 열리는 '더 파이널스' 공식 e스포츠 대회다. 각 사이클에서 획득한 포인트를 합산해 연말 국제 대회 'TGM 그랜드 파이널 2026' 출전팀을 가린다.

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지난 25일 열린 APAC 세 번째 사이클 TOP8 결승에는 한국의 하이부, 에이스 스커미셔, 중국의 킹제로, DRG, 4AM, 한국·호주 연합팀 777rs, 한국·일본 연합팀 하나비, 태국의 PSAD 등 8개 팀이 출전했다.

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결승에서는 하이부와 중국 DRG가 맞붙었다. DRG가 공격적으로 압박했지만, 하이부는 마지막 순간 캐시아웃을 스틸한 뒤 시간차 운영으로 승부를 뒤집으며 우승을 확정했다. 하이부는 두 번째와 세 번째 사이클을 연속 제패하며 상금 2000달러와 함께 100포인트를 추가 획득했다. 누적 230포인트로 APAC 리더보드 1위에 올랐으며, 중국의 킹제로(225포인트)와 DRG(200포인트)가 뒤를 이었다. 마지막 네 번째 사이클 결과에 따라 연말 국제 대회 진출팀이 결정될 예정이다.

넥슨은 APAC 리그 마지막 사이클 참가팀 모집도 시작했다. 참가 신청은 8월 8일 오전 9시까지 대회 운영 플랫폼 'FACEIT'을 통해 가능하며, 예비 선수 1명을 포함한 최대 4인으로 팀을 구성해 누구나 지원할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com