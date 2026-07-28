'주 10억 도박' 철구, 빚 23억 안 갚아도 된다?…"도박 자금 알았다면 반환 청구 어려워"

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[스포츠조선 김준석 기자] 인터넷 방송인 철구가 해외 원정도박과 불법 사채 이용 사실을 인정한 가운데, 지인들에게 빌린 거액의 돈을 갚아야 하는지를 둘러싼 법적 해석이 나왔다.

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28일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에는 '철구 23억 안 갚아도 된다? 케이 벼랑 끝 몰린 셀프 폭로…변호사가 본 소름 돋는 속내'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 전 연예기자 이진호는 금융 분야를 전문으로 하는 노종언 변호사와 함께 철구가 직접 원정도박 사실을 공개한 배경과 향후 법적 책임을 분석했다.

노 변호사는 철구의 행위에 대해 "단순 도박만 문제가 되는 것이 아니라 상습도박과 외국환거래법 위반 등 여러 범죄가 함께 적용될 가능성이 있다"고 설명했다.

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특히 철구가 BJ 케이를 비롯한 지인들에게 빌린 것으로 알려진 거액의 차용금이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 앞서 철구는 차용 내역을 직접 공개하며 "케이에게 23억 원을 빌려 그중 5~6억 원 정도를 갚았고, 짭구에게도 20억 원을 빌려 5억 원 정도를 상환했다. 인호에게도 돈을 빌렸다"고 설명했다. 그가 동료 BJ들로부터 빌린 총액은 약 43억 원에 달한다.

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노 변호사는 "돈을 빌릴 당시 도박에 사용할 것이라는 사실을 채권자에게 알렸고, 채권자 역시 이를 알고 돈을 빌려줬다면 민법 제103조에 위반되는 반사회질서 법률행위로 무효가 될 수 있다"고 밝혔다.

이어 "실제로 돈까지 건넸다면 민법 제746조의 불법원인급여에 해당할 가능성이 있다"며 "이 경우 돈을 빌려준 사람이 반환을 청구하기 어려워질 수 있다"고 설명했다.

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민법 제746조는 불법의 원인으로 재산을 제공한 경우 원칙적으로 그 이익의 반환을 청구할 수 없도록 규정하고 있다. 대법원 판례 역시 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우 민법 제103조에 따라 무효로 판단될 수 있다고 보고 있다.

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도박으로 생긴 빚을 갚기 위해 다시 돈을 빌린 경우도 비슷한 법적 판단이 내려질 수 있다고 봤다.

노 변호사는 "채권자가 해당 돈이 도박 빚을 갚는 데 사용될 것이라는 사실을 알면서도 돈을 빌려줬다면 불법원인급여가 적용될 여지가 있다"며 "채권자의 반환 청구권이 인정되지 않을 가능성이 있다"고 말했다.

다만 철구가 빌린 돈을 무조건 갚지 않아도 된다는 의미는 아니다.

노 변호사는 "대부분 도박하는 사람들은 돈의 실제 용도를 밝히지 않고 빌린다"며 "사업 자금이나 다른 용도로 사용한다고 속여 돈을 빌렸다면 원칙적으로 차용금을 갚아야 한다"고 강조했다.

이어 "처음부터 도박 자금이라는 사실을 숨기고 용도를 속였다면 민사상 채무뿐 아니라 용도사기 혐의까지 검토될 수 있다"고 덧붙였다.

철구가 이용했다고 밝힌 주 10% 수준의 고금리 불법 사채 역시 돈을 빌려준 측이 사용 목적을 알고 있었는지에 따라 법적 판단이 달라질 수 있다고 분석했다.

이진호는 "차용금이 단순한 개인 채무인지, 철구가 용도를 속여 빌린 돈인지가 중요하다"며 "돈을 빌려준 사람들이 도박 자금이라는 사실을 알고 있었는지에 따라 반환 책임과 형사 책임이 달라질 수 있다"고 설명했다.

앞서 철구는 지난 27일 인터넷 방송을 통해 재작년부터 필리핀에서 원정도박을 하고 불법 사채를 이용한 사실이 있다고 주장하며 수사기관에 자수하겠다는 뜻을 밝혔다.

철구는 "당시 일주일에 10억원 정도를 도박에 사용할 정도로 상황이 심각했다"며 "큰손들에게 돈을 빌려 돌려막기했다"고 털어놨다.

그는 BJ 케이를 포함한 여러 동료 인터넷 방송인과 지인들에게 거액을 빌렸다는 사실도 직접 공개했다. 다만 실제 차용 규모와 돈의 사용처, 채권자들이 이를 알고 있었는지 등은 향후 구체적인 사실관계를 통해 확인돼야 할 것으로 보인다.

narusi@sportschosun.com