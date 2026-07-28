이병헌, ♥이민정 서운함에 식은땀…"아내 요리는 범접할 수 없는 레벨"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이민정이 유튜브에서 삼겹살 맛집 투어를 진행한 가운데, 남편 이병헌과의 현실 부부 케미가 웃음을 자아냈다.

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28일 공개된 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 삼겹살 맛집을 찾아 나선 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 한 고깃집에서 남편 이병헌과 합류해 식사를 즐기며 솔직한 맛 평가를 전했다.

식당에서 지인을 만난 이병헌은 "우리 와이프 유튜브 찍는다고 왔다"고 자연스럽게 인사를 하는 모습이 포착됐지만, 얼굴은 보이지 않았다. 또한 이민정은 남편의 지인과 인사만 나눈 후 식사에 집중하는 모습을 보여 눈길을 끌기도 했다.

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이날 두 사람의 극찬을 받은 메뉴는 고추장찌개였다. 이민정은 한입 맛본 뒤 "너무 맛있다"며 감탄했고, 이병헌 역시 숟가락을 멈추지 못했다.

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이민정은 "오늘 총평은 100점 만점에 98점"이라며 "반찬도 너무 좋고, 김치와 돼지고기, 소시지에 찍어 먹는 소금과 새우젓까지 신경을 정말 많이 썼다"고 세심한 구성까지 칭찬했다.

이어 뒤늦게 맛 본 이병헌은 "나 솔직히 고추장찌개 별로 안 좋아하거든. 최고다. 진짜 맛있다"고 말하며 리필까지 요청해 눈길을 끌었다.

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이를 들은 이민정은 곧바로 "이상하다. 내가 해줄 때는 '최고다'가 안 나오는데?"라고 장난스럽게 받아 쳐 웃음을 안겼다.

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당황한 이병헌은 곧바로 수습에 나섰다. 그는 "민정이가 해주는 건 범접할 수 없는 레벨이고, 이건 세상에 하나밖에 없는 속찌개들 중에… 밖에서 먹는 것 중 최고라는 뜻"이라고 재빨리 해명해 현장을 폭소케 했다.

유쾌한 부부의 티키타카는 영상의 마지막까지 이어졌고, 이민정은 "다음 집에서 만나요"라며 다음 맛집 투어를 예고했다.

한편 이민정과 이병헌은 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com