쯔양, 연봉 더 챙겨 데려온 매니저 결국 퇴사..눈물 "잘 안되면 다시 연락해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 3년 동안 함께한 매니저 오수빈과 아쉬운 작별을 전했다.

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28일 쯔양의 유튜브 채널에는 '마지막 인사'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 쯔양의 오랜 친구이자 매니저인 오수빈의 퇴사 과정이 담겼다.

영상 초반 쯔양은 "오늘이 사실 엄청 중요한 날이다. 구독자분들이 들으시면 슬퍼하실 수도 있는데 저도 마음이 착잡하다"며 의미심장한 분위기를 전했다. 이어 오수빈과 함께 퇴사 기념 식사 자리를 가졌다.

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쯔양은 오수빈을 위해 평소 가고 싶어 했던 고급 레스토랑을 예약해 마지막 추억을 만들었다. 두 사람은 식사를 하며 지난 시간을 돌아봤고, 오수빈은 "유튜브 채널을 만들라는 이야기도 많이 들었지만 '이러려고 나갔네'라는 반응이 나올 것 같아 스트레스를 받고 싶지 않았다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

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퇴사 이유에 대해서는 "사람들이 싸워서 나가는 걸로 오해하는데 절대 아니다"라며 "각자의 길을 걷기로 했다. 저도 이제 곧 30살이라 새로운 도전을 해보고 싶었다"고 밝혔다.

쯔양은 케이크를 준비해 오수빈의 새로운 출발을 축하했고, 두 사람은 함께한 추억을 이야기하며 서로에게 고마운 마음을 전했다.

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이후 자리를 옮긴 두 사람은 술잔을 기울이며 더욱 진솔한 얘기를 나눴다.

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쯔양은 오수빈에게 "그동안 고생했다. 앞으로 잘 돼라"라고 앞날을 응원하며 "잘 안되면 다시 연락해라"라고 말했다. 이어 쯔양은 "서운해하실 분들 진짜 많을 것 같다"고 말했고, 이에 오수빈은 "잘 헤쳐 나가도록 하겠다. 싸워서 나가는 것이 아니다. 저를 좋아해 주셔서 너무 감사드린다"고 거듭 강조했다.

쯔양은 "브이로그 채널이 끝나는 것은 아니다. 다만 여러 촬영을 병행하다 보니 브이로그까지 하기에는 조금 벅찬 느낌이 있어 당분간 업로드를 쉬게 될 것이다. 재정비를 한 뒤 새로운 모습으로 다시 찾아뵙겠다"라고 설명했다.

영상 말미에는 결국 눈물을 보인 두 사람의 모습이 담겼다. 쯔양은 "브이로그가 끝난다고 우리 관계가 끝나는 건 아니다"라면서도 "내 마음은 네가 매니저보다는 하고 싶은 일을 했으면 좋겠다는 마음도 있고, 한편으로는 계속 옆에 있었으면 좋겠다는 마음도 있다"고 진심을 전해 뭉클함을 안겼다. 두 사람은 눈물 속에 서로를 응원하며 작별 인사를 나눴다.

이후 쯔양은 자막을 통해 "그동안 수빈이와 함께한 '쯔양밖정원' 채널을 사랑해 주셔서 감사했다. 3년이라는 시간의 즐거운 추억을 간직한 채 서로를 응원하며 각자의 길을 걷기로 했다"며 "오늘부로 브이로그 채널은 잠시 쉬어가지만, 새로운 모습으로 다시 찾아오겠다"고 전했다.

앞서 오수빈은 보청기 회사 사무직으로 일하던 중 퇴사를 고민하자, 쯔양의 제안으로 매니저가 됐다고 밝힌 바 있다. 당시 쯔양은 기존 연봉보다 더 높은 조건을 제시하며 함께 일할 것을 권유했다.

jyn2011@sportschosun.com