차승원, 임영웅 만남 전 남다른 '허세'…"카메라 한 대야?"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차승원이 등장부터 특유의 능청스러운 입담으로 웃음을 안겼다.

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28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '산골총각 영웅'에서는 차승원과 배우 김도훈이 새롭게 합류해 임영웅과 첫 만남을 갖는 모습이 공개됐다.

이날 차승원은 차량에서 내리자마자 특유의 카리스마를 뽐냈다.

주변을 둘러보던 그는 제작진을 향해 "뭐야, 이거? 카메라 한 대야? 나 정도면 여러 대 와야지"라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 "그러면 지금 집으로 들어가? 집이 어디야?"라고 물었고, 제작진이 "여기서 15분 거리"라고 답하자 "어디냐? 걸어가는 거냐?"라고 받아치며 여유 넘치는 예능감을 발휘했다.

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제작진이 이동할 차량을 가리키자 차승원은 또 한 번 장난기를 드러냈다.

그는 "저거냐? 아~ 외제 차가 아니네? 외제 차가 아니야"라며 능청스럽게 말해 폭소를 자아냈다.

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특유의 '허세 개그'를 이어가던 차승원은 차량에 탑승하기 직전 뜻밖의 반전 매너도 보여줬다.

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그는 신발에 묻은 흙을 털며 "우린 또 예의는 있어. 남의 차 탈 때"라고 말한 뒤 신발을 털며 조심스럽게 차에 올라 타 웃음을 더했다.

한편 SBS '산골총각 영웅'은 임영웅이 강원도 산골 마을에서 다양한 게스트들과 함께 일상을 보내며 진솔한 매력을 선보이는 예능 프로그램이다.

narusi@sportschosun.com