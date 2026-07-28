[SC리뷰] 돌아온 우리의 영웅…'스파이더맨4' 톰 홀랜드, 확신의 성장캐(종합)

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 포스터. 사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자]

"난 그냥 피터 파커가 아니라 스파이더맨이니까."

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할리우드 배우 톰 홀랜드가 5년 만에 '스파이더맨'의 네 번째 이야기로 귀환한다. 더욱 강력해진 액션은 물론, 피터 파커가 진정한 영웅으로 거듭나는 성장 서사까지 담아냈다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'('스파이더맨4')가 28일 언론 시사회를 통해 처음으로 한국에서 베일을 벗었다. '스파이더맨4'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다. '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡고, 몰입감 넘치는 이야기를 완성했다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 스틸. 사진 제공=소니 픽쳐스

'스파이더맨4'는 전 세계 사람들의 기억 속에서 피터 파커가 지워진 후의 이야기를 그렸다. 모든 관계가 리셋된 피터 파커는 자신을 기억하는 사람 하나 없는 현실 속에서 홀로 새롭게 출발한다. 스파이더맨으로서 세상을 지켜야 한다는 책임은 변함없다. 하지만 누구에게도 자신의 존재를 증명할 수 없는 현실은 피터 파커를 더욱 성숙한 영웅으로 성장시키는 계기가 된다.

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액션은 그야말로 압도적이다. 뉴욕의 고층 빌딩 사이를 가로지르는 웹 스윙 액션은 한층 확장된 스케일과 속도감으로 스파이더맨의 매력을 극대화한다. 특히 헐크와의 대결 장면은 기존 시리즈에서는 볼 수 없었던 묵직한 파워를 자랑하며 극의 긴장감을 한층 끌어올린다.

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'스파이더맨4'는 화려한 볼거리만을 앞세운 작품은 아니다. 계속되는 위기 속에서 피터 파커가 어떤 선택을 내리고, 스파이더맨이라는 이름에 담긴 책임을 어떻게 받아들이는지에 주목하며 액션과 캐릭터 서사를 자연스럽게 연결한다. 이번 작품은 한층 성숙해진 피터 파커의 변화에 중점을 뒀다. 그가 상실과 선택의 순간을 지나 자신만의 길을 찾아가는 과정은 이전 시리즈와 차별화되는 지점이다. 스파이더맨이라는 히어로의 모습 뒤에 숨겨진 한 인간의 성장과 고민을 깊이 있게 담아냈다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 스틸. 사진 제공=소니 픽쳐스

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 스틸. 사진 제공=소니 픽쳐스

캐스팅 역시 탁월한 선택이었다. 톰 홀랜드를 비롯해 젠데이아, 제이콥 배덜런 등 기존 시리즈를 함께 이끌어온 배우들이 다시 의기투합해 팬들의 반가움을 더할 전망이다. 여기에 새롭게 합류한 마크 러팔로, 존 번탈, 세이디 싱크 등도 각자의 개성으로 이야기에 새로운 활력을 불어넣는다.

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데스틴 대니얼 크레턴 감독은 '스파이더맨4'를 통해 인간적인 드라마와 박진감 넘치는 액션을 동시에 조화롭게 담아냈다. 단순히 새로운 능력과 볼거리를 선보이는 데 그치지 않고, 모든 것을 잃은 피터 파커가 변화한 현실을 받아들이는 과정에 집중한 점이 인상적이다. 액션과 성장, 그리고 한 인간의 변화를 균형 있게 그려낸 이번 작품이 전 세계 관객들에게 어떤 공감과 여운을 남길지 기대를 모은다.

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한편 '스파이더맨4'는 29일 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다. 쿠키 영상은 1개다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com