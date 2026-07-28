"인성까지 다 가진 김부장"…소지섭, '누가 혼내' 막내 코디 평생 팬 된 미담

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 소지섭의 따뜻한 인성이 또 한 번 화제를 모으고 있다. 최근 드라마 종영 후 스태프 전원에게 순금을 선물한 사실이 알려진 데 이어, 25년 전 함께 일했던 막내 코디네이터의 미담까지 재조명되며 훈훈함을 더하고 있다.

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최근 온라인 커뮤니티에는 과거 소지섭의 막내 코디네이터로 일했다고 밝힌 A씨의 SNS 글이 확산됐다. A씨는 약 25년 전 소지섭과 함께했던 기억을 꺼내며 "산업디자인과를 자퇴한 뒤 압구정에서 메이크업을 배우다가 우연히 코디네이터 일을 시작했고, 그때 소지섭의 막내 코디가 됐다"고 밝혔다.

A씨에 따르면 소지섭은 당시 막내 스태프에게도 세심한 관심을 아끼지 않았다. 그는 "MBC 로비에서 앉아 있었는데 소지섭이 '오늘 화장했네', '3개월 된 기념으로 선물 사줄게'라고 말씀해주셨다"며 "막내인 나까지 챙겨주는 모습에 큰 감동을 받았고, 그때부터 지금까지 25년째 팬으로 남아 있다"고 회상했다.

촬영 현장에서 있었던 일화도 공개했다. A씨는 "드라마 촬영 당시 한 컷만 촬영하는 장면이라 소지섭이 메이크업을 하지 않은 채 세트장으로 들어갔다"며 "주변에서 '빨리 가서 메이크업 수정해드려라'는 말을 듣고 급히 달려갔다"고 설명했다.

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이어 "코를 살짝 두드리며 '안 하면 제가 혼날 것 같아요'라고 말씀드렸더니 소지섭이 웃으며 '누가 혼내'라고 말해주셨다"며 "긴장을 풀어주려는 배려가 느껴졌다. 20대에 만난 소지섭은 따뜻함과 배려 그 자체였고, 든든한 '소간지'였다"고 애정을 드러냈다.

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소지섭의 미담은 이번이 처음이 아니다. 앞서 SBS 금토드라마 '김부장' 종영 이후에는 출연진과 제작진 등 약 300명에게 순금 1g씩을 선물한 사실이 알려져 화제를 모았다.

금 케이스에는 "이번 작품을 함께 하며 큰 감동과 행복을 느꼈습니다", "언제나 묵묵히 각자의 자리에서 '김부장'을 빛내준 여러분들께 감사드립니다. '김부장' 소지섭 드림"이라는 감사 메시지가 담겼다.

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연예계에서는 소지섭이 해당 선물을 위해 약 1억 원에 가까운 사비를 사용한 것으로 알려졌다. 이에 대해 소속사 51K 측은 "정확한 금액은 말씀드리기 어렵다"면서도 "스태프들에게 감사한 마음을 전하기 위해 준비한 선물"이라고 전했다.

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한편 소지섭은 최근 종영한 SBS 금토드라마 '김부장'에서 타이틀롤 김부장 역을 맡아 열연했다. 작품은 최고 시청률 23.1%를 기록하며 큰 사랑을 받았고, 종영 이후에도 그의 작품 밖 선행과 미담이 잇따라 전해지며 팬들의 호응을 얻고 있다.

olzllovely@sportschosun.com