이효리도 충격.."남친이 허락한 외도" 소개男과 여행·관계 '경악' ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이효리가 한 커플의 충격적인 외도 사연에 할말을 잃었다.

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28일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 배우 정이랑이 특별 의뢰인으로 출연한 가운데, 성적 트러블을 겪는 4년 차 '발전 커플'(발기부전 커플)의 사연이 공개됐다.

이날 여자친구는 "남자친구와 단 하나를 제외하고 모든 게 다 잘 맞는다"라고 의미심장한 말을 꺼냈다. 그는 "관계가 아예 안된다. 진정한 플라토닉 관계다"라며 고민을 털어놨고, 남자친구는 발기부전 치료제를 복용 중이라고 고백했다.

여자친구는 연애 초부터 관계가 원활하지 않았다고 토로했고, 남자친구는 "쑥스럽기도 했고, 안될 것 같아서 뺐다"고 말했다. 이후 두 사람은 함께 비뇨기과를 찾아 약을 처방받았지만, 남자친구는 "사실 저는 욕구가 있는 편이 아니다. 원래도 적극적인 편이 아니었기 때문에 큰 문제라고 못 느낀다"고 밝혔다.

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결국 여자친구는 오열하며 "사랑받고 있다고 느끼지 못한다. 난 너한테 여자가 아니냐"고 서운함을 드러냈다. 이에 남자친구는 "그 기억이 트라우마로 작용했다. 그 사건이 너무 충격적이었고 배신감을 느꼈다. 당시 펑펑 울었다"고 털어놨다.

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이어 두 사람의 갈등 원인이 밝혀졌다. 여자친구는 "그냥 만나라고 하지 않았느냐"라고 따졌고, 남자친구는 "내가 '밖에서 해결하고 와라'라고 하기는 했지만, 내가 아는 사람을 얘기한 건 아니다"라고 반박했다. 하지만 여자친구는 "네가 허락한 외도지 않느냐"고 맞섰다.

남자친구는 제작진과의 인터뷰에서 "여자친구는 계속 원하는데 내가 너무 안되니까 차라리 다른 사람이라도 채워줬으면 싶었다. 그냥 파트너 개념으로 차라리 다른 상대를 구하라고 했다"고 설명했다. 그러나 자신이 소개한 남자 선배와 여자친구가 가까워졌고, 결국 단둘이 여행을 떠난 뒤 관계까지 이어졌다고 밝혔다. 더욱이 두 사람은 약 두 달간 만남을 이어갔고, 해당 남성에게도 여자친구가 있었던 것으로 드러나 충격을 안겼다.

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하지만 여자친구는 끝까지 합의하에 허락된 외도였다고 주장했고, 이를 들은 MC 서장훈은 "이건 '이혼숙려캠프'에도 못 나온다"라며 분노했다.

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jyn2011@sportschosun.com