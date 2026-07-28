임영웅, 손흥민과 친분설 직접 정리..."몇 번 본 정도, 먼저 연락 안 한다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 임영웅이 축구 국가대표 주장 손흥민과의 관계를 솔직하게 털어놨다.

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28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '산골총각 영웅'에서는 차승원과 배우 김도훈이 임영웅의 산골집을 찾아 함께 시간을 보내는 모습이 그려졌다.

이날 식사를 마친 뒤 집안을 둘러보던 차승원은 특유의 입담으로 분위기를 이끌었다.

아궁이를 살펴보던 그는 "누가 봐도 만든 것 같다"고 농담했고, 식기들을 보며 "최대한 줄여야 한다. 치우다 보면 금방 또 저녁해야 한다"고 현실적인 조언을 건넸다.

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이어 "그래서 맨정신으로 못 있는 거다. 그래서 노동주가 있는 것"이라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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잠시 쉬려는 김도훈과 임영웅에게는 "방은 잘 때 들어가는 곳이다. 화장실 갈 때 빼고는 밖에 나와 있어야 한다"며 "제작진이랑 스몰토크도 해야 한다. '나 내리막일 때 꼭 좀 써달라' 이런 얘기도 해야 한다"고 말해 현장을 폭소케 했다.

이후 대화는 자연스럽게 축구 이야기로 이어졌다.

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평소 축구 마니아로 알려진 임영웅은 "쏘니가 있을 때 몇 번 보러 갔다"며 축구 국가대표 주장 손흥민을 만난 적이 있다고 밝혔다.

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이에 김도훈이 "많이 친한 거냐"고 묻자 임영웅은 "몇 번 본 정도"라며 선을 그었다.

이어 "워낙 월드스타니까 괜히 불편할 수도 있을 것 같아서 제가 먼저 연락을 자제하는 편"이라고 솔직한 속내를 전했다.

이를 들은 김도훈은 "형도 스타다"라고 말했고, 임영웅은 웃으며 반응해 훈훈한 분위기를 만들었다.

또 리턴즈FC를 직접 창단할 정도로 축구 사랑이 남다른 임영웅을 향해 김도훈은 "다시 태어나면 임영웅으로 태어나고 싶다"고 말했다.

그러자 임영웅은 "난 너로 태어나고 싶다. 잘생겨지고 싶다"고 받아쳐 서로를 향한 유쾌한 애정을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com