문희준, ♥소율 두피 스킨십에 셋째 언급 "지금 유혹하는 거야?"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 문희준이 아내의 스킨십에 '셋째'를 언급했다.

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28일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 문희준과 박소율 부부의 일상이 공개됐다.

이날 박소율은 오랜시간 탈색해 온 남편 문희준의 머리카락을 걱정했다. 그러면서 "두피가 많이 상했다"며 관리를 위해 머리를 만지기 시작했다.

아내의 손길을 의심하는 문희준은 "스킨십 하고 싶어서 그러지. 내 두피 만지고 싶어서"라고 너스레를 떨었다.

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특히 "왜 셋째? 지금 유혹하는 거야?"라고 묻는 문희준에 박소율은 "이제 오빠 나이가 안 돼"라며 당황한 웃음을 지어 눈길을 끌었다.

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이어 문희준은 시그니처 '커튼 머리'를 고집하는 이유에 대해 H.O.T 30주년 콘서트임을 밝혔다. "팬들이 옛날 단발머리를 보고 싶다고 해서 기르는 거다"라며 오랜만에 머리를 기른다고 설명했다.

한편 문희준은 2017년 13세 연하 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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olzllovely@sportschosun.com