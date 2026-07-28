이효리, '남친 허락 외도' 충격에 "제주에서 청정하게 살 때가 좋았다" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이효리가 역대급 외도 사연에 충격을 받으며 "제주도에서 청정하게 살 때가 좋았다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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28일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 배우 정이랑이 특별 외교관으로 출연한 가운데, 성적 트러블을 겪고 있는 4년 차 '발전 커플'(발기부전 커플)의 전쟁 같은 연애사가 공개됐다.

이날 여자친구는 "남자친구와 단 하나를 제외하고 모든 게 다 잘 맞는다"라고 의미심장한 말을 전했다.

이들이 갈등을 겪고 있는 이유는 바로 남자친구의 발기부전. 특히 "육체적 사랑이 중요하다"라고 밝힌 여자친구는 "남자친구에게 사랑받는 느낌이 없다"라고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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이 가운데, 여자친구가 충격적인 사실을 고백해 모두를 경악하게 했다. 바로 여자친구가 "남친이 허락한 외도였다"고 당당히 밝히며 다른 사람과 깊은 관계를 맺은 적이 있다고 고백한 것.

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두 사람은 외도 사건이 있었음에도 헤어지지 못하고 있다고. 심지어 여친은 남친 앞에서 "오빠랑은 가족같은데 그 사람은 나를 여자로 만들어줬다. 솔직히 그 분을 진짜 좋아했다. 결혼하고 싶었다"고 외도 상대를

사랑했다고 고백해 스튜디오를 초토화 시켰다.

급기야 여자는 그 남자와의 관계가 끝난 후 우울증이 심해져 극단적인 시도를 했다고. 이에 남자친구는 "여자친구가 정신적으로나 육체적으로나 아픈 부분이 있다. 내가 아니면 누가 돌볼까라는 생각에 계속 만나고 있는 것 같다"며 진심으로 걱정하는 모습을 보였다.

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그런데 여자친구는 내년에 프랑스로 떠날 계획이라고 밝혔고, 남자친구는 "유학 기간도 기다릴 거다. 시간이 걸리더라도 계속 함께하고 싶다"라고 변함없는 애정을 드러내 놀라움을 자아냈다.

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이에 이효리는 머리를 감싸 쥔 채 괴로운 표정을 지으며 "제주도에서 청정하게 살 때가 좋았다. 여기 왜 왔는지 모르겠다"고 토로해 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com