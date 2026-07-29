[SC인터뷰]드디어 꺼낸 '강영현'…영케이 "'영기스트'는 날 찾는 앨범"(종합)

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 데이식스(DAY6) 영케이로 10년 넘게 살았다. 사람들에게 사랑받을 준비가 된 빈틈없는 아티스트로 자신을 다듬는 동안, 정작 그 이름을 만든 강영현은 뒤로 밀려났다. 활동 기간 11년, 누구보다 치열하게 달린 영케이가 이제야 인간 강영현을 돌아본다.

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영케이가 2년 10개월 만에 두 번째 솔로 앨범 '영기스트'로 돌아왔다. 무려 15곡이나 수록한 이번 앨범은 화려한 솔로 아티스트 영케이보다, 그 안에 가려져 있던 강영현을 찾아가는 기록에 가깝다.

최근 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 본지를 만난 영케이는 "언제 다시 솔로 앨범을 낼 수 있을지 모른다는 생각으로 모든 것을 걸었다"며 "이번 앨범에는 가장 강영현다운 모습을 담고 싶었다"고 말했다.

앨범명 '영기스트'는 영케이와 본명 강영현을 연결하는 열쇠다. 영케이는 곡 작업에 앞서 앨범명부터 정하고, 강영현이라는 사람을 알아가는 과정을 담았다.

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"연습생 시절 포함해 영케이로 15년을 살다 보니 오히려 강영현이 어떤 사람인지 모르겠더라. 이번에는 가장 강영현다운 앨범을 만들고 싶었다."

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자신을 돌아보게 된 계기는 데이식스 데뷔 10주년이었다. 영케이는 "10주년이라는 큰 이벤트를 준비하며 데이식스로서 후련하다고 느낄 만큼 최선을 다했다"며 "그 시간이 끝나고 강영현의 삶을 돌아보려 했는데, 그동안 강영현을 외면해 왔다는 사실을 자각했다"고 털어놨다.

그동안 영케이와 강영현 사이에는 보이지 않는 경계가 있었다. 영케이는 사람들에게 사랑받기 위해 완성된 모습에 가까웠고, 강영현은 불만을 품고 상처받으며 때로는 옹졸해지기도 하는 사람이었다.

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영케이는 "지난 10년 동안 영케이와 강영현을 많이 분리하고 싶었다"며 "영케이가 사랑받을 준비가 된 완성형에 가까운 사람이라면, 강영현은 불만을 가지거나 상처받을 수도 있는 사람"이라고 설명했다.

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이어 "인간 강영현마저 다듬고 깎아내며 살려고 했는데, 안에서 들끓던 감정들이 이번에 나온 것 같다"며 "영케이보다 부족하고 때로는 나쁜 마음을 먹기도 하는, 덜 정제된 모습을 전부 드러낼 자신이 없었다"고 고백했다.

이제는 조금 달라졌다. 완벽하지 못한 모습 역시 자신의 일부라고 받아들이기 시작했다. 영케이는 "예전에는 제가 완벽주의자라고 생각하지 않았는데, 돌이켜보면 완벽주의가 있는 것 같다"며 "이제는 조금 더 인간적이고 완벽하지 못한 모습을 보여줘도 괜찮지 않을까 싶다"고 말했다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

타이틀곡 '셧 더 도어'는 이러한 변화가 가장 선명하게 드러나는 곡이다. 경쾌한 멜로디와 달리 세상과 사람들에게 치인 뒤 방문을 닫고 자신만의 공간으로 숨어드는 마음을 담았다.

영케이는 "'셧 더 도어'는 역설적인 곡"이라며 "마음의 문을 닫고 방 안으로 들어갔을 때 오히려 해방감과 자유를 느끼는 곡"이라고 했다.

가사에는 실제 인간관계에서 받은 상처도 녹아 있다. 친구들이 자신의 뒷이야기를 나누다 들킨 경험을 일기 쓰듯 풀어냈다.

"친구들이 제 뒷담화를 하다가 걸린 적이 있었다. 그래도 함께 있을 때 즐거운 친구들이었고, 그 일을 써 내려가면서 오히려 위안을 받았다. 완성된 노래를 들려줬더니 울면서 미안하다고 하더라. 지금은 잘 지내고 있다(웃음)."

강한 감정을 부드럽고 감미로운 음악에 실은 것도 의도적인 선택이었다. 영케이는 "센 이야기를 세게 부르거나 슬픈 이야기를 슬프게만 부르는 것보다 반대되는 감정으로 균형을 맞추고 싶었다"며 "듣는 분들에게도 덜 부담스럽게 다가갈 수 있을 것 같았다"고 설명했다.

이번 앨범을 통해 발견한 강영현은 생각보다 여리고 외로운 사람이었다. 영케이는 "자유롭고 싶어 하고 자기주장도 은근히 세며, 외로움을 많이 타고 연약한 사람인 것 같다"며 "밖에서는 모든 일을 웃어넘기는 쾌남처럼 보일 수 있지만 실제로는 울기도 많이 울고 상처도 많이 받는다"고 털어놨다.

그러면서 "결국 강영현이 영케이를 만든 사람이고, 영케이도 강영현과 크게 다르지 않다는 것을 깨달았다"고 덧붙였다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

그러면서 앨범 작업 과정을 돌이켰다. 잠을 줄이고, 이동하거나 대기하는 시간에도 계속 곡을 써온 영케이에게 투어를 위해 탑승한 비행기마저 작업실이었다.

영케이는 "2년 10개월 만에 나왔다는 것은 언제 또 솔로 앨범을 낼지 모른다는 의미이기도 하지 않나"라며 "옆도 바라봤지만 앞을 향해 달려왔다. 15곡으로 앨범을 꽉꽉 채웠다"며 "데이식스 투어와 작업 기간이 겹쳤는데 비행시간은 오히려 작업할 수 있는 시간이었다. 기내에 소음이 있다 보니 살짝 노래를 불러도 옆자리 분이 크게 불편해하지 않더라"고 웃었다.

음악뿐 아니라 앨범의 기획과 마케팅에도 직접 뛰어들었다. 영케이는 "전역 이후 활동 반경이 넓어졌다. 그중에서도 프로듀서나 제작자의 입장에서 무언가를 만들어가는 일이 가장 흥미롭고 즐거웠다"며 "그 경험을 이번 앨범에도 반영하고 싶었다"고 밝혔다.

직접 기획에 참여하며 제작 현장의 복잡함도 새삼 체감했다. 수많은 단체 채팅방을 오가며 각 분야 담당자들과 의견을 나눴고, 자신에게 프로젝트를 움직이는 능력이 있다는 사실도 발견했다.

영케이는 "괜히 각 분야에 전문가가 있는 것이 아니더라"며 "회사 분들과 더 빠르고 원활하게 소통하는 방법을 배웠다. '나에게 이런 것을 진행시킬 수 있는 능력도 있구나'라는 사실을 알게 됐다"고 했다.

홍보를 위해 유행하는 숏폼 콘텐츠도 적극적으로 익혔다. "그놈의 챌린지를 정말 많이 하고 다녔다"는 영케이는 들어오는 챌린지는 모두 하자는 마음으로 참여했고, 이제는 자신의 챌린지까지 직접 기획하는 단계에 이르렀다.

정승환과 폴킴 등 동료 가수들도 힘을 보탠다. 영케이는 "라인업이 어마어마할 것"이라며 챌린지 콘텐츠에 대한 기대를 당부했다.

언젠가는 박진영처럼 후배 아티스트를 키우고 싶은 꿈도 품고 있다. 서바이벌 프로그램에서 심사위원과 프로듀서 역할을 경험하며 자연스럽게 생긴 목표다. 다만 영케이는 "지금은 제 코가 석 자"라며 "우선 영케이부터 잘 키워야 한다. 현재는 '영케이 키우기' 게임을 하고 있다"고 너스레를 떨었다.

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹과 솔로를 오가는 데 따르는 부담도 있다. 데이식스에서는 멤버들이 파트와 시선을 나눠 갖지만, 솔로 무대에서는 혼자 모든 순간을 책임져야 한다.

영케이는 "혼자서 짊어져야 한다는 건강한 부담감이 있어 스스로를 더 몰아붙이는 것 같다"면서도 "솔로의 좋은 점은 두 손이 자유롭다는 것이다. 스탠딩 마이크 앞에 머무르던 제가 무대 위를 뛰어다닐 수 있다"고 웃었다.

멤버들의 응원도 든든했다. 원필은 새 앨범 15곡을 모두 들은 뒤 "명반"이라고 외쳤다. 팀에서 가장 먼저 전곡을 들은 멤버의 확신은 영케이에게도 큰 힘이 됐다.

데이식스가 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게', '해피' 등으로 뒤늦은 전성기를 맞은 이후에도 다음 성적에 대한 부담은 크지 않다. 영케이는 처음부터 빠르게 정상에 오른 것이 아니라, 오랜 시간 음악을 이어온 끝에 성과를 만난 팀이기 때문이다.

영케이는 "노래를 발매한 뒤 몇 년이 지나서야 성과를 낸 팀"이라며 "그런 일이 제게 일어날 수 있었다는 것 자체가 감사하다. 인생에서 한 번은 높은 곳을 찍어봤다. 없었다면 아쉬웠을 수도 있지만 이미 경험했으니 만족한다"고 말했다.

이어 "그다음부터는 계속 음악을 할 수 있다는 것만으로도 감사하다"며 "노래를 부르는 행위 자체가 감사하고, 이 일을 직업으로 삼을 수 있다는 것이 다행"이라고 강조했다.

현재 한국음악저작권협회 인기순에서 가장 먼저 확인되는 자신의 곡은 '해피'다. 타이틀곡이 아닌 수록곡이 발매 후 오랜 시간 사랑받으며 대표곡으로 떠올랐다는 점에서 영케이에게도 특별한 곡이다.

"'해피'가 가장 인기 있는 곡으로 나오더라. 타이틀곡도 아닌 수록곡인데 노래가 어떻게 될지는 정말 모르는 것 같다. 이번 앨범에도 그 자리에 들어갈 곡이 있으면 좋겠다. 다만 늘 예상한 지점에서 결과가 나온 것은 아니라 어떤 곡을 꼽기는 어렵다."

영케이. 사진제공=JYP엔터테인먼트

영케이에게 음악은 처음부터 당연한 직업은 아니었다. 음악을 즐길 수 있는 사람이라고는 생각했지만, 그것이 자신의 업이 될 것이라고는 예상하지 못했다.

영케이는 "어찌어찌 흘러 JYP엔터테인먼트에 들어왔지만, 처음에는 직업과 제 성향이 딱 들어맞지 않을 수도 있겠다고 생각했다"며 "무엇이든 취미가 직업이 되는 순간 즐거움이 줄어들 수 있지 않나"라고 돌아봤다.

그러나 음악을 계속할수록 오히려 즐거움은 커졌다. 영케이는 "어느 정도 실력이 쌓인 뒤부터 점점 더 재미가 붙었던 것 같다"며 "앞으로도 최대한 오래, 많이 무대에 서고 싶다"고 밝혔다.

이번 앨범을 통해 듣고 싶은 반응도 영케이다웠다. 영케이는 "'이번 앨범 와, 쩐다'라는 반응을 듣고 싶다. '쩌는 아티스트'라는 말도 듣고 싶다"고 웃었다. 그러면서도 자신이 궁극적으로 남기고 싶은 인상으로는 음악적 성취보다 사람을 꼽았다.

"좋은 사람으로 기억됐으면 좋겠다. 그리고 이번 앨범이 많은 사랑을 받는다면 다음 솔로 앨범을 내는 시기도 조금 더 가까워질 수 있지 않을까. 최선을 다해 만들고 선보였다는 것만으로도 만족할 것 같다."

영케이는 이번 앨범의 목표를 숫자로 정하지 않았다. 최선을 다해 만들고 후회 없이 선보이는 것, 그리고 다시 솔로 앨범을 낼 수 있는 다음 기회를 얻는 것이 우선이다. 결국 이번 '영기스트'는 성적보다 자신을 향한 앨범이었다. 10년 넘게 '영케이'로 살아온 끝에, 이번 '영기스트'는 비로소 '강영현'이라는 이름을 꺼내 든 첫 번째 기록인 셈이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com