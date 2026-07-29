최여진, '불륜설·교주설' 비웃듯 행복한 생일…♥7살 연상 남편표 미역국 인증

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최여진이 남편 김재욱이 직접 끓여준 생일 미역국을 공개하며 행복한 신혼 일상을 전했다.

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결혼 발표 당시 불거졌던 각종 루머를 무색하게 하는 다정한 근황이다.

최여진은 28일 자신의 SNS에 "생일 미역국 끓여주는 사랑스러운 재욱이. 너무 맛있잖아~"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 최여진의 생일을 맞아 주방에서 직접 미역국을 끓이는 남편 김재욱의 모습이 담겼다. 앞치마를 두른 채 정성스럽게 미역국을 담는 모습에서 아내를 향한 애정이 고스란히 드러났다.

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최여진은 남편이 정성껏 준비한 생일상을 사진으로 남기며 행복한 순간을 팬들과 공유했고, 소박하지만 따뜻한 생일 아침 분위기가 훈훈함을 자아냈다.

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특히 두 사람은 결혼을 발표하는 과정에서 불륜설과 종교 관련 루머 등 각종 의혹에 휩싸이며 곤욕을 치른 바 있다.

당시 최여진은 방송과 인터뷰를 통해 사실이 아니라는 입장을 밝히며 직접 해명에 나섰다.

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이후에도 부부는 방송과 SNS를 통해 여행과 운동, 일상을 함께하는 모습을 꾸준히 공개하며 변함없는 애정을 드러내고 있다.

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이번 생일 미역국 인증 역시 여러 루머를 무색하게 하는 행복한 신혼 근황으로 눈길을 끌었다.

한편 최여진은 지난해 6월 7세 연상의 스포츠 사업가 김재욱과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com