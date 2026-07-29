김해준, ♥김승혜 만나 비혼주의 접었다…"한 달 고민 끝 결혼 결심"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김해준이 아내 김승혜를 만나 오랫동안 품어온 비혼주의 가치관을 바꾸고 결혼을 결심하게 된 비하인드가 공개됐다.

Advertisement

28일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '경실, 혜련 무서워서 촬영 전 5분 정도 고민한 낭만 부부'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 유튜브 콘텐츠 '낭만부부'에서 김해준이 연기하는 남편 캐릭터 '김기필'과 나보람이 출연해 김해준·김승혜 부부의 실제 연애 비하인드를 전했다.

김기필 캐릭터로 출연한 김해준은 김승혜와 연극 무대에 함께 섰던 당시를 떠올리며 "그때는 사귀는 사이가 아니었다"고 말했다.

Advertisement

이어 "이후 서로 안부를 묻고 연락하면서 가까워졌다. 한번 통화를 시작하면 세네 시간씩 이어질 정도였다"며 연인으로 발전하기 전 과정을 털어놨다.

Advertisement

특히 당시 김해준은 결혼하지 않고 혼자 사는 삶을 꿈꾸던 비혼주의자였다고 밝혔다.

김해준은 "혼자 사는 게 더 좋겠다는 생각을 오래 해왔다"고 고백했다.

Advertisement

반면 김승혜는 "나는 결혼 생각이 없으면 연애도 하지 않는다"며 결혼을 전제로 한 만남이 아니라면 시작하지 않겠다는 확고한 가치관을 밝혔다.

Advertisement

김승혜의 말에 김해준은 쉽게 답을 내리지 못했다. 그는 약 한 달 동안 자신의 가치관을 되돌아보며 가까운 친구들에게 고민을 털어놓고 조언을 구하는 시간을 가졌다.

김해준은 "김승혜와는 평생 친구처럼 재미있게 잘 살 수 있겠다는 확신이 들었다"며 결국 비혼주의를 내려놓고 마음을 전했다고 밝혔다. 이후 두 사람은 연인으로 발전했다.

김기필은 "그 나이에 한 달 동안 고민했다는 건 굉장히 긴 시간"이라며 "친구들과 많은 이야기를 나누면서 자신의 생각을 정리했던 것으로 안다"고 덧붙였다.

한편 김해준과 김승혜는 공개 열애 끝에 지난해 결혼식을 올렸다. 현재 방송과 유튜브 등 다양한 분야에서 활발히 활동 중이다.

narusi@sportschosun.com