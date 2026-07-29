"갑질 콘셉트냐"…효리수, '음중'에 '헬기 3대·30분 편성' 기선제압 요구사항

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 소녀시대 효연, 유리, 수영으로 결성된 유닛 '효리수'가 MBC '쇼! 음악중심'을 찾아 파격적인 요구사항을 내세우며 유쾌한 예능감을 뽐냈다.

Advertisement

28일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에는 '효리수가 음중에 요청한 사항'이라는 제목의 게시물이 공개됐다.

공개된 사진에는 효연, 유리, 수영이 '쇼! 음악중심' 제작진과 미팅을 갖는 모습이 담겼다. 세 사람은 데뷔를 알리는 떡을 전달하며 제작진을 찾았고, 두 손을 모은 채 공손한 자세를 취하는 등 신인 콘셉트에 몰입한 모습으로 웃음을 자아냈다. 현장에서는 즉석 퍼포먼스를 선보이는가 하면, 같은 소속사 후배 그룹 하츠투하츠와 기념사진을 촬영하며 화기애애한 분위기를 연출했다.

특히 눈길을 끈 것은 '효리수'와 '쇼! 음악중심' 측이 서로에게 내건 요구사항이었다.

Advertisement

효리수는 제작진에게 "헬기 3대와 스카이다이빙 촬영", "엔딩 무대 또는 오프닝 무대 30분 편성"을 요청하는 황당하면서도 유쾌한 조건을 제시했다.

Advertisement

이에 '쇼! 음악중심' 측 역시 "신인의 자세", "5세대 감성"을 요구하며 재치 있게 응수했다. 양측의 엉뚱한 요구사항이 공개되면서 실제 출연 협상이 어떻게 마무리될지 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

게시물을 접한 팬들은 "어차피 다 안 되는 걸 일부러 요구한 거네", "협상결렬을 이렇게 길게 써놓으셨네", "PD님 만나러 슬리퍼 신고 간 것도 웃기다", "이 정도면 갑질 콘셉트 아니냐", "저 정도 패기 있어야 신인데뷔하는구나", "예능감 제대로 터졌다" 등 다양한 반응을 보이며 즐거워했다.

Advertisement

효리수는 유튜브 콘텐츠 '효연의 레벨업'을 통해 탄생한 프로젝트 유닛으로, 효연·유리·수영이 의기투합해 결성했다. 기존 소녀시대 유닛 태티서를 패러디한 콘셉트로 화제를 모으고 있으며, 효연이 메인보컬을 맡아 색다른 매력을 선보일 예정이다.

Advertisement

한편 효리수는 오는 8월 31일 정식 데뷔를 앞두고 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 계획이다.

olzllovely@sportschosun.com