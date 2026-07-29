'우울증 투병' 여에스더, 함익병에 충격 진단…"약으로 못 고쳐, 심각하다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 우울증으로 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 의사 겸 사업가 여에스더가 이번에는 의사 함익병으로부터 충격적인 진단을 받았다.

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28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 말미에는 다음 주 예고편이 공개되며 여에스더·홍혜걸 부부의 이야기가 그려졌다.

앞서 우울증으로 힘든 시간을 겪었던 여에스더를 위해 홍혜걸은 5년간 이어온 제주와 서울을 오가는 별거 생활을 정리하고 다시 함께 살기 시작했다.

예고편 속 여에스더는 운동기구로 운동을 하고 직접 요리를 하는 등 이전보다 한층 활기찬 모습을 보였다. 이를 지켜본 홍혜걸은 "좋아졌다는 안도감이 든다. 지금 정도만이라도 오손도손 살았으면 좋겠다"고 말하며 미소를 지었다.

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하지만 두 사람은 촌철살인 화법으로 유명한 의사 함익병을 만나 예상치 못한 진단을 듣게 됐다.

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함익병은 여에스더를 향해 "정말 심각하다"고 말했고, 여에스더가 "정신과 약은 이미 먹고 있는데"라고 하자 "그것과는 별개 문제다. 약으로 모든 걸 고칠 수는 없다"고 설명했다.

이어 그는 여에스더의 가장 큰 문제로 "모든 분노를 자기 자신에게 하고 있다"고 진단했다. 홍혜걸이 "자기 학대라는 말이냐"고 묻자 함익병은 "맞다. 남에게는 절대 못 하고 결국 가족에게까지 끌고 나오게 된다"며 해결책을 제시해 궁금증을 높였다.

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한편 여에스더는 서울대 의대를 졸업한 가정의학과 전문의로, 서울대 의대 선후배였던 의학전문기자 홍혜걸과 1994년 결혼해 두 아들을 두고 있다.

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지난달 방송된 '동상이몽2'에서 여에스더는 "갱년기를 겪으면서 이유 없이 남편에게 짜증을 내게 됐고 관계도 점점 나빠졌다"고 털어놨다. 이에 홍혜걸은 "그때는 저도 많이 지쳤다. 아내는 지금 많은 사람들이 아는 '국민 우울녀'"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

특히 여에스더는 약물 치료만으로 호전되지 않아 전신마취 후 전기경련치료(ECT)를 총 28차례 받았던 사실도 공개했다. 그는 "우울증 약물 치료가 어려운 경우 입원해 전신마취 후 전기 자극 치료를 진행한다"며 "기억이 일부 사라지는 부작용이 있다. 28번의 치료를 받고 나니 짧은 만남에 대한 기억이 많이 없어졌다. 10년 넘게 약물 치료를 했지만 효과가 없어 마지막 방법이라는 생각으로 치료를 받았다"고 고백해 큰 충격을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com