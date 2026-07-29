성유리, ♥안성현 재판 중에도 '열일' 근황…"변함없는 요정 미모"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 성유리가 열일 중인 근황을 전했다.

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성유리는 28일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 헤어 스타일링을 받고 있는 성유리의 모습이 담겼다. 촬영이나 공식 일정을 준비하는 듯한 모습으로, 오랜만에 전한 근황에 팬들의 반가움을 자아냈다.

성유리는 연보라색 니트 카디건을 입고 의자에 앉아 차분하게 스타일링을 받으며 단아한 분위기를 자아냈다.

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특히 자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일과 내추럴한 메이크업, 또렷한 이목구비가 어우러져 변함없는 동안 미모를 뽐냈다. 별다른 설명 없이 사진 한 장만 공개했지만, 팬들은 오랜만에 전해진 근황에 반가움을 드러내고 있다.

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한편 성유리는 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

성유리는 2023년 4월 종영한 KBS2 예능 프로그램 '이별도 리콜이 되나요?' 이후 방송 활동을 쉬었다. 이후 남편 안성현이 가상화폐 상장 청탁 및 수수료 수수 혐의로 법정 구속된 지 약 4개월 만에 홈쇼핑 프로그램으로 복귀했지만 약 7개월 만에 하차했다.

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이후 지난해 4월 라이프스타일 프로그램 '성유리 에디션'을 통해 약 2년 만에 방송 활동을 재개했으며, 최근에는 SNS를 통해 일상을 공유하고 촬영 현장 모습을 공개하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

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안성현은 가상화폐를 상장해주겠다며 수십억 원대의 불법 상장 수수료를 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이와 관련해 성유리는 지난해 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 기도한다"며 심경을 밝힌 바 있다. 현재 안성현은 보석이 인용돼 불구속 상태에서 재판을 받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com