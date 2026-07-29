'물티슈 재사용' 김종국, 결혼 후에도 지독한 짠돌이 "쇼핑 아예 안 해, 지출은 식비 뿐"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김종국이 여전히 남다른 절약 습관을 드러냈다.

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28일 '오늘의 주우재' 유튜브 채널에는 주우재, 김종국이 일본으로 여행을 떠난 영상이 공개됐다.

주우재는 일본행 비행기에 오르기 전, 제작진을 향해 "다들 명심해. 이번 여행에서 물티슈 함부로 쓰지 마. 진짜 큰일 난다. 썼으면 화장실 가서 말리고 다음날 마른 수건으로 써라"라며 김종국을 의식, 조언을 남겼다. 김종국은 앞서도 방송을 통해 물티슈를 빨아 재사용한다고 수차례 밝힌 바 있다.

김종국은 "써야 할 땐 써도 되지"라면서도, "근데 진짜 그렇게 안 써봤냐"라며 제작진에게 물으며 여전한 짠돌이 면모를 보였다.

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그런가 하면 김종국은 옷 쇼핑에 집중한 주우재와 달리 쇼핑에 큰 관심을 보이지 않았다. 제작진이 "평소 쇼핑을 잘 안 하냐"라고 묻자, 김종국은 "아예 안 한다. 제가 의류 사업을 하니까 내가 입고 싶은 옷을 만들어서 입고 있다. 쇼핑은 할 일이 없다. 지출은 먹는 거 아니면 없다"라고 단호하게 말했다.

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한편 김종국은 지난해 9월 비연예인 여성과 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com