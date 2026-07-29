차가원, 호언장담 무색…300억 사기혐의 檢 구속영장 '채무 돌려막기 정황'[종합]

차가원 회장. 사진제공=MBC

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[스포츠조선 백지은 기자] 차가원 피아크 그룹 회장 겸 원헌드레드 대표에 대한 구속영장이 청구됐다.

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서울중앙지검 인권보호부(부장검사 이시전)는 28일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등의 혐의로 차 대표에 대한 구속영장을 청구했다.

차 대표는 원헌드레드 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안, 300억원대 규모의 계약을 체결하고 242억원의 선수금을 받았지만 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다. 경찰은 차 대표가 다른 업체와 미리 맺었던 계약이 조만간 종료될 것으로 보이지 않음에도 노머스에 이 사실을 숨기고 이중계약을 맺었고, 사업을 이행할 준비도 되지 않은 상태였다고 보고 있다.

경찰은 지난 4월 원헌드레드 자회사인 빅플래닛메이드엔터를 압수수색했다. 5월에는 차 대표를 피의자 신분으로 소환해 조사를 진행했다.

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차 대표 측은 경찰조사에서 모든 혐의를 전면 부인했다. 노머스 등이 적대적 인수합병(M&A)을 위해 제기한 루머일 뿐 사실이 아니라는 것이다.

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또 관련 보도를 한 매체에 대해 1000억원 규모의 손해배상을 소송을 제기할 의사를 밝히고, 경찰 조사 과정에서 인권침해를 당했다며 수사팀장과 수사관을 상대로 국가인권위원회에 진정을 제기했다.

그러나 경찰은 차 대표에 대해 구속영장을 신청했다. 검찰은 범죄 사실 구성을 보완하라는 취지로 두 차례에 걸쳐 구속영장을 반려했다. 이에 경찰은 22일 세 번째 구속 영장을 신청했다. 이 과정에서 경찰은 검찰과의 협의를 통해 차 대표에 대한 계좌 추적 계약관계 분석 등 추가 수사를 진행, 차 대표가 거액의 채무가 있는 상태에서 연예기획사를 시작했고 이후 계약 쪼개기 방식으로 채무를 돌려막기한 정황을 포착했다고 알려졌다.

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검찰은 27일 차 대표에 대한 사전구속영장 청구 전 면담조사를 실시하고 구속영장을 청구하기로 결정했다.

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이와 관련 차 대표의 법률대리를 맡고 있는 현동엽 법무법인 화금 변호사는 "사실 관계 상으로나 법리적으로나 사기 혐의가 성립되지 않는다. 다툼의 여지가 많은 사안이다. 구속 사유가 없음을 법원에서 충실히 소명할 계획"이라고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com