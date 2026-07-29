윤민수 전처, 한국 온 子 윤후와 단둘이 데이트..여전히 아름다워

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 어머니 김민지 씨와 다정한 일상을 공개하며 훈훈함을 안겼다.

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윤후는 29일 자신의 개인 계정에 별다른 멘트 없이 짧은 영상 하나를 게재했다.

공개된 영상에는 어머니 김민지 씨와 나란히 얼굴을 맞댄 채 셀카를 촬영하는 윤후의 모습이 담겼다. 카메라를 바라보던 윤후는 어머니에게 "이거 동영상이야"라고 장난스럽게 말했고, 사진을 찍는 줄로만 알았던 김민지 씨는 예상치 못했다는 듯 수줍은 미소를 지어 보였다.

짧은 영상이지만 두 사람의 자연스럽고 편안한 분위기가 고스란히 전해졌다. 꾸밈없는 모자의 일상과 유쾌한 장난은 보는 이들에게 미소를 자아내며 훈훈한 감동을 더했다.

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특히 어린 시절 국민적인 사랑을 받았던 윤후가 어느덧 훌쩍 성장해 어머니와 친구처럼 다정한 시간을 보내는 모습은 반가움을 안겼다. 변함없는 모자의 애틋한 케미는 팬들의 시선을 사로잡기에 충분했다.

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한편 윤후는 아버지 윤민수와 함께 지난 2013년부터 2014년까지 방송된 MBC '일밤-아빠! 어디가?' 시즌1에 출연하며 큰 사랑을 받았다. 당시 순수하고 사랑스러운 매력으로 '국민 조카'라는 애칭을 얻었던 그는 어느덧 성인이 됐다.

2006년생인 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공하며 학업에 매진하고 있는 것으로 알려졌다.