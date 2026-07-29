멜로망스 김민석, 8월 29~30일 소극장 콘서트 개최

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[스포츠조선 백지은 기자] 멜로망스 김민석이 소극장 콘서트로 한여름 밤을 물들인다.

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김민석은 8월 29일과 30일 서울 엑스칼라에서 소극장 콘서트 '성하록 : 여름사이'를 개최한다.

이번 공연은 뜨거웠던 여름과 다가올 가을 사이 잠시 머물러 숨을 고르는 시간을 형상화한다. 김민석이 좋아하는 여름의 이야기와 마음을 담은 음악을 편안한 분위기에서 관객과 공유한다.

특히 소극장에서 진행되는 공연인 만큼 김민석의 섬세한 보컬과 감성, 따뜻하고 진솔한 이야기를 보다 가까이에서 만날 수 있어 뜨거운 반응이 예상된다.

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김민석은 6월 디지털 싱글 '여름집 상'을 발매, 서울과 부산에서 버스킹 공연을 개최했다. 공연 직전에 공개된 깜짝 이벤트 였지만 많은 팬들과 시민들이 현장을 찾아 큰 화제를 모은 바 있다.

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김민석은 '선물' '동화' '찬란한 하루' 등의 메가 히트곡을 보유한 듀오 멜로망스의 보컬이다. 폭발적인 고음과 맑은 미성, 완벽한 싱어송라이팅 능력으로 확고한 입지를 다졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com