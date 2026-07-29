'한가인♥' 연정훈, 신혼 곽튜브에 현실 조언 "아무리 노력해도 아내는 섭섭할 수도" ('전현무계획')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 연정훈이 한가인을 향한 애정부터 딸을 위한 와인 공부까지, 변함없는 사랑꾼 면모를 공개한다.

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31일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 5회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '인천 노포 상륙 작전' 1탄에 돌입한 가운데, 한가인과의 결혼으로 '대한민국 3대 도둑' 타이틀을 획득(?)한 연정훈이 '먹친구'로 나선 현장이 공개된다.

이날 선글라스까지 착용한 채 인천에 뜬 전현무는 "나는 '묵아더'다!"라며 비장한 목소리로 오프닝을 연다. 이어 그는 "첫 끼는 선지에 대한 선입견을 완벽히 깨주는 곳"이라며 곽튜브를 데리고 '선지 해장국' 맛집으

로 향한다. 1982년부터 자리를 지켜온 이 노포에서 두 사람은 속을 든든하게 채워주는 구수한 선짓국부터, 오직 이곳에서만 맛볼 수 있는 별미 '선지 부침전'까지 야무지게 올킬한다.

만족스러운 첫 끼 후, 전현무는 "오늘의 '먹친구'는 간장게장급 대한민국 3대 도둑!"이라며 연정훈을 소개한다. 직후 연정훈과 반갑게 인사를 나눈 곽튜브는 "지금 제 아들이 100일 됐다"며 육아 조언을 구한다.

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연정훈은 "제일 힘들 때다. 먹이고, 트림 시키고, 재우고…"라며 곽튜브의 육아 고충에 깊이 공감한다. 그러면서 "아내 분들은 우리가 아무리 노력해도 섭섭할 수 있다"는 결혼의 현실과 명언을 그에게 들려준다. 나아가 그는 "딸 생일 기념으로 '빈티지 와인'을 알아보다가 아예 와인 공부를 시작했다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다

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joyjoy90@sportschosun.com