'심형탁子' 하루, 수영복 입고 귀여운 올챙이배…이렇게 사랑스러울 수가('슈돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 하루가 깜찍한 수영복 자태를 자랑한다.

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29일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 631회는 '웃음꽃이 활짝 피었습니다' 편으로, 심형탁-하루 父子가 여름맞이 수영장 나들이에 나선다.

이 가운데, 18개월 하루가 사랑스러운 수영복 자태를 뽐내 이목을 집중시킨다. 하루는 노란색 바탕에 토마토가 그려진 귀여운 수영복을 찰떡같이 소화해 시선을 사로잡는다. 특히 하루의 오동통한 올챙이배가 자동 미소를 유발한다.

이어 물에 들어간 하루는 해사한 미소를 지으며 수영장 곳곳을 누빈다. 튜브 사이로 내민 오동통한 다리를 쉴 새 없이 움직이며 폭풍 발장구를 친 것. 이에 더해 하루는 자유자재로 방향까지 전환하며 가고 싶은 곳을 향해 나아간다고. 18개월이라고는 믿기 어려운 하루의 수영 실력이 놀라움을 안긴다.

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이에 심형탁은 "하루가 혼자서 발장구를 치네"라며 깜짝 놀란데 이어 하루가 스스로 발이 닿는 출구를 찾아가자 입틀막 미소를 짓는다. 이처럼 폭풍성장한 하루의 수영 실력에 새어 나오는 미소를 숨기지 못했다는 후문. 귀여운 비주얼에 폭풍 성장한 수영 실력까지 뽐내는 하루의 여름 물놀이는 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

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한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com