김호중, 가석방 한달만 복귀 선언…팬덤은 OK, '트바로티' 꺾인 날개 펼까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] '트바로티'는 다시 날아오를 수 있을까.

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가수 김호중이 가석방 한달 만에 복귀를 선언했다. 김호중은 27일 공식 팬카페에 '사랑하는 아리스'라는 제목의 글을 게재했다. 그는 "많이 보고 싶었다. 이 한마디를 전하고 싶어서 얼마나 많은 날을 기다렸는지 모르?募?라고 운을 뗐다.

이어 "가석방 후 지난 한 달 동안은 2년 전에서 제 시간이 다시 이어지는 것만 같았다. 그동안 해왔던 이들을 하나하나 다시 꺼내보고 먼지가 내려앉은 기억들을 조심스레 털어봤다. 제가 없는 시간 동안 여러분이 얼마나 힘들고 외로우셨을지 많이 생각했다. 긴 기다림 속에서도 변함없이 제 자리를 지켜주시고 믿어주시고 응원해주셨다는 것을 생각하면 감사함과 미안함이 함께 밀려온다"고 전했다.

그는 "제 과오로 함께 어려움을 겪어야 했던 기존 실무진과 계속 같이 가기로 결정했다. 저 때문에 힘든 시간을 견뎌야 했던 분들인 만큼 끝까지 함께하는 것이 제가 해야 할 중요한 책임이고 그것이 제가 살아온 방식이자 살아갈 방식"이라고 말했다.

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김호중은 2024년 5월 서울 강남구 압구정동의 한 도로에서 음주 상태로 자신의 차량을 운전하다 반대편 도로에 있던 택시를 들이받은 뒤 도주, 소속사 매니저에게 대리 자수를 종용한 혐의 등으로 징역 2년 6개월을 선고받았다.

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김호중은 11월 24일 만기 출소할 예정이었으나 성실한 복무 생활 등을 이유로 법무부 가석방 심사에 통과, 6월 30일 경기도 여주시 소망교도소에서 출소했다. 그리고 한달 여만에 사실상 복귀를 선언한 것.

일단 팬들의 반응은 뜨겁다. 팬들은 여전히 김호중을 '별님'이라 부르며 '믿고 응원한다', '기다린 보람이 있다', '건강부터 잘 챙겨달라'는 등 응원과 지지를 보냈다. 이제 남은 건 대중의 판단이다. 김호중은 영화 '트바로티'의 기반이 된 실화의 주인공으로, 성악가에서 '미스터트롯'을 통해 트로트 가수로 인생 역전한 스토리로 많은 이들에게 감동과 울림을 줬던 가수다. 그가 다시 한번 자신의 목소리로 대중의 마음을 휘어잡을지 귀추가 주목되고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com