추성훈, 母 품에 안긴 어린 시절 공개 "엄마 덕에 어느덧 51살"

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[스포츠조선 조민정 기자] 격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 51번째 생일을 맞아 어머니를 향한 진심 어린 마음을 전했다.

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추성훈은 29일 자신의 SNS에 "엄마, 저를 낳아주시고 키워주셔서 정말 감사합니다. 엄마 덕분에 저도 어느덧 51살이 되었습니다. 지금까지 받은 사랑과 모든 것에 진심으로 감사해요. 사랑합니다, 엄마. Happy birthday to me"라는 글을 게재했다.

함께 공개한 사진에는 세월이 고스란히 담겼다. 첫 번째 사진에는 어린 시절 어머니 품에 기대 선 추성훈의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 앳된 얼굴의 추성훈과 젊은 시절 어머니의 모습이 보는 이들의 추억을 자극했다. 또 다른 사진에서는 현재의 어머니와 함께 환한 미소를 지으며 카메라를 바라보는 추성훈의 모습이 담겼다. 나란히 얼굴을 맞댄 두 사람에게서는 변함없는 모자의 애정이 느껴졌다.

팬들은 "어머니도 건강하시길 바란다", "생일 축하한다", "가족을 생각하는 마음이 감동적이다" 등의 반응을 보이며 축하를 이어갔다.

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한편 추성훈은 일본 톱모델 야노 시호와 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 최근에는 유튜브와 방송 활동을 통해 일상과 가족 이야기를 꾸준히 전하며 많은 사랑을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com