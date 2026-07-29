'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 오늘(29일) 개봉, 사전 예매 93만장 돌파..첫날 100만 돌파할까?

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[스포츠조선 조지영 기자] 오늘(29일) 개봉하는 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 사전 예매량 93만장을 돌파하며 역대급 시리즈의 귀환을 예고했다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 당일 오전 7시 기준 예매량 93만장, 예매율 73%라는 폭발적인 수치를 기록함과 동시에 특히 문화의 날을 맞이한 오늘, 더 많은 관객들을 사로잡을 것으로 기대되며 개봉 이후 이어갈 흥행에도 이목이 집중되고 있다.

이와 함께 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 프리미어 이후 전 세계에서 극찬 리액션이 쏟아져 나오고 있어 그 존재감을 더욱 발휘하고 있다.

"당신의 기대를 충족시킬 작품"(The Hollywood Reporter), "극장을 나설 때 완전히 압도당할 것"(The Hollywood Handle), "이 영화는 그야말로 미쳤다"(Rolling Stone) 등의 압도적 극찬 리액션은 이번 작품을 향한 열띤 반응을 실감케 하며 예비 관객들의 설렘을 더욱 배가시키고 있다. 특히 "톰스파 시리즈의 액션 시퀀스 중 가장 인상 깊은 액션"(@ErikDavis), "최고 수준의 액션을 보여준다"(@WendyLeeSzany), "VFX와 액션은 장관"(@lsirikul), "스펙타클하고 센세이션하다"(@shayhbaz) 등의 리액션은 이번 작품에서 카타르시스를 선사할 액션을 반드시 확인하고 싶게 만든다.

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여기에 "'스파이더맨'을 마침내 제대로 표현했다"(@peterhowellfilm), "톰 홀랜드 최고의 연기, 그리고 자신을 뛰어넘은 데스틴 크리튼과 진정한 영웅이라고 할 수 있는 각본"(Nexus Point News), "감정, 유머, 액션, 시각효과, 음악 등 모든 것이 조화롭다"(@adamhlavac) 등 톰 홀랜드의 열연과 데스틴 크리튼 감독의 연출에 대한 호평 리액션도 이어지고 있어 캐릭터와 서사에 더욱 몰입할 수 있을 것으로 기대를 높인다.

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개봉을 맞이해 공개된 영상은 이번 작품에서 스파이더맨(톰 홀랜드), 그리고 그를 넘어 피터 파커까지 위협하는 정체불명의 빌런에 대한 궁금증을 한층 끌어올린다.

연출을 맡은 데스틴 크리튼 감독은 "미스터리한 빌런은 타인의 머릿속에 들어갈 수 있다"며 시리즈 사상 본 적 없는 능력을 지닌 새로운 빌런의 등장을 예고했다. 특히 자신의 정체를 철저히 감춘 채 유일하게 스파이더맨이 누군지 알고 있는 빌런은 연인 MJ(젠데이아 콜먼)까지 위협하며 숨 막히는 긴장감을 선사한다.

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톰 홀랜드는 "그건 피터가 가장 두려워 하는 일"이라며 지금껏 마주한 적 없는 위기 앞에 선 '피터 파커'의 감정선을 전해 흥미를 유발한다.

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이처럼 정체불명의 빌런과 예측 불가한 전개로 새로운 재미를 예고한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 향해 톰 홀랜드는 "반전에 반전이 거듭되고 팬들이 열광할 장면들로 가득하다" 고 전해 스릴 넘치는 액션과 빌런의 정체, 그리고 자신을 잊어버린 인연들과의 이야기가 어떤 방향으로 전개될지 기대를 한껏 고조시킨다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 오늘(29일) 국내 개봉하고 북미에서 31일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com