'흑백2' 조서형 셰프 "성희롱 직원 해고했더니 2000만원 내놓으랍니다"

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[스포츠조선 조민정 기자] '흑백요리사' 출신 조서형 셰프가 해고한 직원과 법적 분쟁을 벌이게 된 사연을 공개했다.

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조서형은 28일 자신의 SNS를 통해 한 달가량 근무했던 직원과의 갈등을 털어놓으며 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다. 그는 해당 직원이 근무 기간 동안 동료 직원들을 괴롭히고 협박했으며 성희롱성 발언과 심야 전화까지 이어지는 등 문제 행동을 반복했다고 주장했다. 결국 해고를 결정했으나 이후 오히려 직원이 노동위원회에 부당해고 구제 신청을 제기하며 약 2000만원을 청구했다고 설명했다.

조서형은 "장사를 시작한 지 10년이 넘었고 지금까지 함께한 직원만 100명이 넘지만 노동위원회에서 문제가 된 적은 이번이 처음"이라며 억울한 심경을 드러냈다. 이어 "조사 과정에서 해당 직원이 비슷한 일을 반복해 온 사실도 확인됐다"고 주장하며 "재발을 막기 위해서라도 합의하지 않고 끝까지 대응하겠다"고 밝혔다. 그는 노무 전문 변호사를 추천해 달라고 요청하며 소송을 준비 중이라고 전했다. 노동위원회로부터 청구 금액의 절반 수준에서 합의를 권유받았지만 이를 받아들이지 않기로 했다고도 덧붙였다.

이후 조서형은 예능 '무한도전'의 한 장면을 올리며 답답한 심경을 간접적으로 표현했다. "수많은 시련 끝에 감정을 다스리게 된 결과를 성격 좋다며 함부로 대한다면 나는 갚아준다"는 글을 남기며 분노를 감추지 않았다.

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조서형은 을지로와 여의도, 반포, 압구정 등에서 매장을 운영 중인 외식 사업가로 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 '장사천재 조사장'으로 출연해 얼굴을 알렸다. 현재는 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'에 출연 중이다. 지난 5월에는 3세 연상의 요식업 종사자와 결혼식을 올리며 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com