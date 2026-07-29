올해 전세계가 열광할 역작 '오디세이', D-7 사전 예매 15만장 돌파..놀란作 역대 최고 기록

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉을 일주일 앞두고 사전 예매 15만장을 돌파하며 무서운 기세를 보였다.

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글로벌 흥행 수익 6억 3960만달러(약 9352억 2312만원)를 돌파하며 전 세계를 휩쓸고 있는 '오디세이'가 개봉을 7일 앞둔 오늘(29일), 사전 예매 15만 장을 넘어섰다. 이는 크리스토퍼 놀란 감독의 역대 최고 사전 예매량을 기록한 '오펜하이머'의 동시기 수치인 13만 9000장을 뛰어넘은 것으로 작품을 향한 국내 관객들의 폭발적인 관심을 입증한다.

특히 '오디세이'는 국내 언론들의 만장일치 호평은 물론, 로튼 토마토 팝콘지수 97%, 시네마스코어 A등급을 획득하며 작품성과 대중성을 모두 인정받은 만큼 국내에서도 거센 흥행 신드롬을 불러일으킬 전망이다.

또한 오는 8월 3일에는 크리스토퍼 놀란 감독을 비롯해 프로듀서 엠마 토마스, 배우 맷 데이먼, 샤를리즈 테론이 공식 내한해 한국 팬들과 특별한 만남을 가질 예정으로 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 8월 5일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com