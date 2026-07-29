[공식] 이선빈, 웰메이드 계약 해지 분쟁 이후 8년만에 송지효 소속 넥서스이엔엠과 계약

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이선빈이 8년 만에 새 소속사 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다.

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넥서스이엔엠은 29일 이선빈과의 전속계약 소식을 알리며 "이선빈과 함께하게 되어 무척 기쁘다. 앞으로 그가 배우로서 다양하고 왕성한 활동을 이어갈 수 있도록 매니지먼트사로서 최선을 다할 것"이라며 소감을 밝혔다.

이선빈은 영화 '오케이 마담' '미션 파서블' '공기살인' '노이즈', 드라마 '38 사기동대' '크리미널마인드' '스케치' '번외수사' '술꾼도시여자들', 시리즈'소년시대' '감자연구소' '달까지 가자' 등 스크린과 브라운관을 넘나들며 활발한 작품 행보를 이어왔다. 매번 안정적이면서도 생동감 있는 연기력으로 맡은 캐릭터를 완벽히 소화해 내 대중들의 꾸준한 사랑을 받고 있는바.

최근에는 차기작 영화 '감옥의 맛' 주연 캐스팅을 확정 지은 그가 새 소속사인 넥서스이엔엠과의 동행 소식을 전해 많은 이들에게 놀라움을 안겼다. 이에 새로운 곳에서 걸어나갈 이선빈의 발자취가 얼마나 매력적이고 다채로울지 벌써부터 관심이 집중된다.

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한편, 이선빈이 합류한 넥서스이엔엠은 송지효, 수애, 정유진, 이호원, 오경화, 박정화, 황인식이 소속되어 있는 배우 전문 매니지먼트사다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com