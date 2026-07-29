[전문] 고지용, 2년 전 허양임과 이혼.."아들 승재 지켜주고파 이제야 밝혀"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 출신 사업가 고지용이 의사 허양임과 2년 전 이혼했다고 뒤늦게 밝혔다.

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29일 고지용은 자신의 SNS를 통해 "2년 전 아내와 이혼했다. 그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었다"며 "승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있다"라고 설명했다.

끝으로 허양임과의 관계에 대해 "앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있다"라고 밝혔다.

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한편 고지용은 2013년 허양임과 결혼했으며 슬하에 아들 승재 군을 뒀다.

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◆다음은 고지용 글 전문

안녕하세요, 고지용입니다.

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저는 2년 전 아내와 이혼을 했습니다.

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그동안 공개하지 않았던 이유는 아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶었기 때문입니다.

이혼은 서로의 길을 존중하고 각자 어른으로서 책임을 다하기 위해 내린 결정이었습니다. 승재는 엄마와 아빠의 새로운 관계를 이해하고, 지금은 안정적으로 잘 지내고 있습니다.

앞으로도 아빠로서 최선을 다할 것이며, 비록 부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하며 잘 지내고 있습니다.

앞으로 생길 수 있는 오해를 방지하기 위해 이 글을 통해 사실을 알리고자 합니다. 개인적인 질문은 삼가 주시길 부탁드리며, 앞으로도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.

joyjoy90@sportschosun.com